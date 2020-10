Geisterspiel an Halloween

NACHHOLTERMIN FÜR POKALSPIEL

Das am 17. Oktober wegen Corona ausgefallene Pokalspiel der 2. Runde des BC Marburg beim Zweitligisten Capitol Bascats Düsseldorf ist auf Mittwoch, 25. November, 20 Uhr, neu angesetzt worden. „Wir gehen derzeit davon aus, dass dieses Spiel in Sachen Corona-Richtlinien so behandelt wird, wie ein Bundesliga-Spiel und daher von der allgemeinen Absage durch Bund und Länder ausgenommen ist. Vorbehaltlich natürlich lokaler behördlicher Auflagen“, teilt BC-Pressesprecher Marcus Richter mit.