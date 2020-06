Grunert & Co. vor Hessenliga-Debüt

Die Herren 60 des Marbuger TC (stehend, von links) Witich Rossmann, Reiner Röder, Norbert Meier, Klaus Jäckel; (vorne, von links) Rolf Grunert, Wolfgang Trümner und Giuseppe Carpinelli freuen sich auf eine freundschaftliche Medenrunde in der Hessenliga. (Foto: Philip von Geyr)

MARBURG - Die Corona-Pandemie hat auch den Terminkalender der Tennisspieler erheblich durchgewirbelt und ausgedünnt. Immerhin: Die Herren 60 des Marburger TC starten am Samstag in ihre erste Hessenliga-Saison. Die Verbandsliga-Damen des MTC treten nach erfolgreichem Auftakt am Samstag zu ihrem ersten Heimspiel an.

Damen Verbandsliga

Nach dem leichten Aufgalopp mit einem 8:1-Sieg im Lokalderby gegen den TV Marburg wird es am Sonntag (9 Uhr) für die Frauen des Marburger TC deutlich schwerer. Mit dem TC Bierstadt gastiert eine Mannschaft am Teichwiesenweg, die Teamchef Jan Beusch als Mitkonkurrenten um Platz eins sieht. „Es könnte sehr knapp werden, aber ich hoffe doch auf einen Erfolg“, gibt sich Beusch verhalten zuversichtlich. Immerhin hat Bierstadt die erste Begegnung gegen den Frankfurter TC Palmengarten klar mit 6:3 gewonnen. Leider müssen die Gastgeberinnen erneut auf ihre Nummer eins, Stephanie Bertschmann, wegen beruflicher Verpflichtungen verzichten. Vermutlich wird der MTC also mit derselben Mannschaft antreten, die sich so erfolgreich im ersten Spiel geschlagen hat. Der TV Marburg steht zeitgleich erneut vor einem Derby und dürfte es auch bei Rot-Weiß Gießen (zum Auftakt 5:4-Sieger in Buchschlag) schwer haben.

Herren Gruppenliga

Stark ersatzgeschwächt muss der Marburger TC am Sonntag (9 Uhr) beim nordhessischen Klub Rot-Weiß Vellmar antreten, der vor Wochenfrist zu Hause gegen TCB Darmstadt zu einem Unentschieden kam. Dennis Simon, die Nummer zwei, fehlt verletzungsbedingt. Und auch die Nummer drei, Tim Thumberger, kann nicht eingesetzt werden. Für die beiden werden voraussichtlich Roman Elsen und Niklas Wolf ihren Einstand geben. Die Chancen gegen Vellmar sind daher schlecht einzuschätzen. „Wenn wieder alle an Bord sind, haben wir aber das Potenzial, Spiele in der Gruppenliga zu gewinnen“, so Mannschaftsführer Dennis Simon.

Herren 60 Hessenliga

Nach drei Aufstiegen hintereinander treten die Männer um Mannschaftsführer Rolf Grunert am heutigen Samstag (9 Uhr) beim TC Martinsee Heusenstamm zu ihrer ersten Begegnung in der Hessenliga an. Mit dem TC Schönbach hat sich lediglich eine Mannschaft wegen der Corona-Krise vom Spielbetrieb zurückgezogen. „Es wird in diesem Jahr alles ein bisschen freundschaftlicher ablaufen, da es keine Absteiger gibt, sodass auch wir unseren gesamten Mannschaftskader zum Einsatz bringen werden“, erläutert Grunert. Gegenüber 2019 ist die Mannschaft unverändert. Neben Grunert gehören Reiner Röder, Siegfried Sporer, Giuseppe Carpinelli, Martin Hauck-Trampe, Witich Rossmann, Wolfgang Trümner, Norbert Meier, Klaus Jäckel und Wolfgang Thumberger zum festen Stamm. Die Marburger sollten sich von der 0:9-Auftaktschlappe ihres Gastgebers in Wiesbaden nicht täuschen lassen. Heusenstamms Spieler liegen in Sachen LK nahezu gleichauf. Nach dem ersten Spiel wird es eine lange Pause bis zum 15. August geben. Dann erwarten die Marburger Rot-Weiß Lauterbach.