Hanna Crymble neue Centerin der Blue Dolphins

Hanna Crymble ist künftig für Marburg am Ball. (Foto: privat)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - (sri). Der heimische Damen-Basketball-Bundesligist BC Marburg hat kurzfristig eine neue Spielerin verpflichtet. Am Freitag erwartet der Club seine neue Centerin Hanna Crymble in Marburg.

Die US-Amerikanerin kommt aus Athen, wo sie in dieser Saison für Esperides Kallitheas in der ersten griechischen Liga gespielt hat, bis diese wegen der Verschärfung der Corona-Pandemie abgebrochen wurde.

Nach der Ankunft muss sie für fünf Tage in häusliche Quarantäne. Sollte der Test auf das Coronavirus negativ ausfallen kann sie dann ab Mittwoch nächster Woche ins Teamtraining der Blue Dolphins einsteigen.

Erster Einsatz ist erst am 6. Dezember möglich

In der Bundesliga kann dieneue Spielerin erst eingesetzt werden, wenn die Arbeitsgenehmigung von der Ausländerbehörde erteilt ist und weitere Formalitäten erledigt sind. Das wird erfahrungsgemäß mindestens 14 Tage dauern. Frühestens wird sie also im Auswärtsspiel bei Grüner Stern Keltern am 6. Dezember zum Einsatz kommen.

Hanna Crymble ist 23 Jahre alt, 1,90 Meter groß und wurde in Champlin im US-Bundesstaat Minnesota geboren.

In ihrer letzten College-Saison, 2019/2020, bestritt die US-Amerikanerin für die Vermont Catamounts alle 30 Spiele. In durchschnittlich 31,7 Spielminuten sammelte sie 16,6 Punkte und 8 Rebounds pro Spiel. Sie erzielte 21 Dreier bei einer Quote von 31,3 Prozent.

Hanna Crymble wurde vom BC Marburg als Ersatz für Jordan Stotler verpflichtet, die vorigen Freitag Marburg in Richtung ihrer Heimat USA verlassen hat.