Harte Prüfung für die KSG

HINTERLAND - (red). Kegel-Verbandsligist KSG Hinterland steht am Samstag, 15 Uhr, vor der voraussichtlich schwersten Aufgabe der Saison. Mit der SG Kirberg/Eisenbach stellt sich der Topfavorit der Liga auf den Bürgerhausbahnen in Buchenau vor. Die Mannschaft aus dem „Goldenen Grund“ südlich von Limburg hat sich für die KSG in den letzten Spielzeiten oft als Stolperstein erwiesen. Vorentscheidend ist schon der Spielauftakt, in dem seitens der Gäste voraussichtlich der Ex-Hessenmeister von 2010, Michael Stein, aufgeboten wird. Allerdings will die KSG erfolgreicher als in der Vergangenheit punkten, denn das Heimspielresultat vom vergangenen Samstag zeigte eine mannschaftlich geschlossene Leistung auf. Sofern diese wieder abgerufen wird, könnte vielleicht ein 3:0-Erfolg dabei gelingen. „Wenn wir alle um die 800 LP herum hereinkommen, müssten wir das Spiel wohl eigentlich gewinnen. Wichtig wäre natürlich, dass wir auch in der Einzelwertung um den Zusatzpunkt die Maßstäbe setzen. Das ist diesmal jedem Einzelnen von uns zuzutrauen“, sieht Jörg Czernetzki dem zweiten Heimauftritt des Teams optimistisch entgegen. Mit einem Sieg könnte die KSG die anstehende vierwöchige Herbstpause als Tabellenführer überbrücken. Das Ziel haben sich Friedhelm Bögel, Helmut Heinzerling, Marcus Müller Uli Piechaczek, Jörg Czernetzki, Artur Jilke und Uwe Koch jedenfalls gesteckt.

Im Anschluss an das Verbandsligaspiel empfängt die zweite Mannschaft der KSG in der Bezirksliga mit der SG Kirberg-Eisenbach II (Beginn: 17 Uhr) den ersten Meisterschaftsanwärter der Bezirksliga. Dirk Balzer, Udo Adam, Gerd Augustin, Uwe Meier, und Reinhold Wolf werden es sehr schwer haben, die Weichen auf Sieg zu stellen.