Hartenrod hofft auf Schützenhilfe

Clara Kühn kann mit Verbandsligisten Marburger TC in die Hessenliga zurückkehren.

HinterlandEntscheidende Partien stehen am letzten Spieltag der Tennissaison an. Die Verbandsliga-Damen des Marburger TC können im Spitzenspiel die Rückkehr in die Hessenliga erreichen. Und in der Bezirksliga B haben die Herren des TC Hartenrod noch eine Aufstiegschance, müssen aber auf Schützenhilfe hoffen.

Frauen

Verbandsliga, Marburger TC - RW Gießen (So., 9 Uhr): Der Spielplangestalter hatte offensichtlich ein Gespür für Spannung. Am letzten Spieltag trifft der Erste auf den Zweiten der Tabelle. Marburg empfängt RW Gießen am Teichwiesenweg. Beide Vereine haben 10:0 Punkte und nur der Sieger steigt in die Hessenliga auf. "Mehr Spannung geht nicht", stellt Teamchef Jan Beusch fest, der den Wiederaufstieg in die Hessenliga schon zu Beginn der Saison als Ziel ausgegeben hat. Im Gegensatz zu den letzten Jahren verfügt der TC wieder über einen etwas breiteren Kader. Die Neuzugänge Clara Kühn und Helena Kuppig haben sich als echte Verstärkungen erwiesen. Hinzu kommt eine Eileen Aranas-Roth, die sich derzeit in hervorragender Form präsentiert. Ob sie wieder an Position eins in das Match geht, ist noch ungewiss. Aus dem eigenen Nachwuchs haben Leandra Schierl und Merit Wilke den Sprung in den Verbandsliga-Kader geschafft. Der Gegner am Sonntag ist schwer einzuschätzen, da sich beide Vereine schon seit Jahren nicht mehr gegenüberstanden. Beusch hofft auf breite Unterstützung durch das heimische Publikum.

Herren

Gruppenliga, TC Hartheim - Marburger TC (So., 9 Uhr): Die Gastgeber können als Zweiter nicht mehr aufsteigen und Marburg nicht absteigen. Aufgrund der vielen Ausfälle und Umstellungen haben die Männer des TC nicht ihre beste Saison gespielt. Auch vor der letzten Begegnung ist noch unklar, wer in Hartheim antreten wird.

TENNIS-TERMINE Damen - Verbandsliga (6er): Marburger TC - Rot-Weiß Gießen, TC Bierstadt - TV Buchschlag, Frankfurter TC Palmengarten - TK Langen (alle So., 9 Uhr). Herren - Gruppenliga (4er): TC Hartheim - Marburger TC (So., 9 Uhr). - Bezirksliga B (4er): MSG Ehringshausen/ Münchholzhausen II - TC Hartenrod, TC Annerod - TC Tiefenbach, Blau-Weiß Beilstein - TC Naunheim, TSV Kirchhain - TC Manderbach (alle So., 9 Uhr). Herren 60 - Hessenliga (6er): Marburger TC - Wiesbadener THC (Sa., 9 Uhr).

Bezirksliga B, MSG Ehringshausen/Münchholzhausen II (So., 9 Uhr): Fraglich ist, ob die Partie überhaupt stattfindet. Die MSG ist die zwei letzten Partien nicht angetreten, hat insgesamt drei von sechs Spielen kampflos abgegeben. Die Punkte scheinen Hartenrod so oder so sicher, sodass das Augenmerk nach Kirchhain gerichtet werden kann, wo der mit einem Punkt Vorsprung ausgestattete Spitzenreiter den TC Manderbach erwartet. Bei einem Sieg wäre der TSV Meister, andernfalls jubelt Hartenrod.

Herren 60

Hessenliga, Marburger TC - Wiesbadener THC (Sa., 9 Uhr): Mit Wiesbaden kommt ungeschlagene Spitzenreiter nach Marburg. Dem TC fehlen mit Wolfgang Trümner und Klaus Jäckel aber wichtige Spieler. Dafür ist aber Martin Hauck-Trampe wieder dabei, sodass Mannschaftskapitän Rolf Grunert eine spielstarke Mannschaft aufbieten wird.