Hartenröder Triumph auf ganzer Linie

Timo Caspers springt für die Hartenröder Bezirksliga-Herren als Ersatzmann im Doppel ein und sicherte an der Seite von Benedikt Schreiner mit 16:14 im Match-Tiebreak den Auftaktsieg gegen Beilstein. (Foto: Jens Schmidt)

HINTERLAND - Für die Tennisspieler des TC Hartenrod geriet der Auftakt der Medenrunde zum Triumph auf ganzer Linie. Die Herren 40 feierten in Hertingshausen mit 4:2 ein gelungenes Gruppenliga-Debüt und auch das Herrenteam, das das Hinterland auf Bezirkebene vertritt, ging als 4:2-Sieger vom Platz. Spannender machten es die Hartenröder Herren 50 in der Bezirksoberliga beim 5:4-Erfolg in Niederklein. In der Kreisliga A der Herren läuft es in dieser Saison auf einen Zweikampf zwischen dem TC Biedenkopf und den Tennisfreunden Lohra hinaus, die ihre Auftaktspiele zu Hause 5:1 bzw. 4:2 gewannen.

Herren

Bezirksliga B: TC Hartenrod – Blau-Weiß Beilstein 4:2: Hartenrods Heimsieg gegen den Aufsteiger aus dem Westerwald war hart erkämpft. Türöffner war dabei Benedikt Schreiners Sieg im Spitzeneinzel gegen den eine LK höher eingestuften Matthias Arns, den er im ersten Satz mit 7:5 und danach im Tiebreak bezwang. Nikolai Rink sorgte mit dem glatten 6:2, 6:3 gegen den favorisierten Amos Müller für den zweiten Zähler, während Jan Gail sich Darius Herzler mit 5:7, 3:6 beugen und André Podlasin bei 5:6-Rückstand im ersten Satz verletzt aufgeben musste. Die Hinterländer stellten zwei ausgeglichene Doppel auf und hatten mit dieser Taktik Erfolg. Gail und Rink sicherten mit 6:4, 6:2 schon einmal den Teilerfolg ab. Doch auch Benedikt Schreiner und Ersatzmann Timo Caspers fanden nach 3:6-Rückstand immer besser zusammen und erzwangen mit 6:4 den Match-Tiebreak, der dann aber zum Nervenspiel wurde. Mit 16:14 brachte das TCH-Duo den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach.

Kreisliga A: TC Biedenkopf – TV Marburg IV 5:1: Spaziergang wäre vielleicht zu viel gesagt, aber einen besonderen Kraftakt hatten die Biedenkopfer gegen die vierte Garnitur von der Willy-Mock-Straße auch nicht eben zu vollbringen. Felix Scholz fertigte im Spitzeneinzel Till Körner 6:1, 6:1 ab, Torben Zaun den Slowenen Jan Ornik mit 6:1 und 6:4 und Heiner Ruppersberg Jan Simon mit 6:0, 6:1. Nur Niklas Debus hatte gegen Jörg Halling mit 4:6, 1:6 etwas überraschend das Nachsehen. Debus durfte sich dann aber gemeinsam mit Felix Michel über einen 6:3, 6:0-Doppelerfolg freuen. Den Biedenkopfer Gesamtsieg hatte zuvor schon das Topduo Scholz/Zaun mit 6:0, 6:0 eingetütet.

Kreisliga A: TF Lohra – TV Wehrda II 4:2: Die mit drei Neuzugängen angetretenen Tennisfreunde stellten den Sieg gegen den Aufsteiger bereits in den Einzeln sicher, wobei zwei Ex-Cappeler für ihre Erfolge ordentlich arbeiten mussten: Stefan Knierim brachte seine Favoritenrolle im Spitzenduell gegen Christopher Schneider mit 6:3, 7:5 durch, Patrick Voyé bezwang Fabian Preis nach 6:4 und 2:6 im Match-Tiebreak mit 10:8. Leichteres Spiel hatten Manuel Blatt (6:0, 6:1 gegen Julian Ostermann) und Valeri Birnbaum (6:2, 6:4 gegen Piotr Sliwiak). In den Doppeln war bei Lohra etwas die Luft raus. Knierim/Voyé unterlagen glatt mit 3:6, 4:6. Blatt und Lukas Rupp verspielten eine 6:2-Führung noch mit 6:7 und 5:10.

Herren 40

Gruppenliga: TSV Hertingshausen – TC Hartenrod 2:4: Am Ende stand der Hartenröder Auftaktsieg auf Messers Schneide. Soweit hätte es aber gar nicht kommen müssen. Anstelle des 2:2 nach den Einzeln war auch eine 3:1- oder gar 4:0-Führung für die Gäste drin. Was Steffen Stanzel für seine neue Mannschaft wert ist, zeigte der Beilsteiner gleich bei seiner Premiere. Im Spitzeneinzel hatte der LK9-Spieler den ähnlich hoch eingeschätzten Benjamin Krug mit 6:3 und 6:2 jederzeit im Griff. An Position 3 machte Jörg Schreiner mit seinem Gegner Robin Richtsteiger noch weniger Federlesens und siegte 6:2, 6:1. Pech hatte hingegen Tobias Rink im Kräftemessen mit Jürgen Schimmer. Hartenrods bisherige Nummer 1 gab im ersten Satz eine 5:2-Führung aus der Hand und verlor den Tiebreak. Seine eigentliches Leistungsvermögen zeigte Rink mit dem 6:2-Ausgleich. Doch im Match-Tiebreak vergab er bei 9:8 einen Matchball und musste sich noch mit 9:11 beugen. Uwe Plaum hätte in der Partie gegen Horst Zander nach seinem furiosen 6:1 im Auftaktsatz schon im zweiten Durchgang alles klar machen können, brachte bei 5:4-Führung aber ebenfalls einen Matchball nicht ins Ziel. Nach verlorenem Tiebreak war Plaum dann im Match-Tiebreak (3:10) klar unterlegen. „Leider war nach den vergebenen Matchbällen bei uns die Zitterhand ein wenig zu sehen“, kommentiert Mannschaftsführer Jörg Schreiner die unnötigen Niederlagen seiner beiden Mitstreiter. So musste die Entscheidung in den Doppeln fallen – und das zog sich hin. Stanzel und Schreiner standen erstmals gemeinsam am Netz und mussten gleich im ersten Satz in die Verlängerung, um in Führung zu gehen. Den zweiten gaben sie 5:7 ab, hatten im Entscheidungsdurchgang aber mit 10:4 die Nase vorne. „Manchmal haben wir uns noch ein bisschen unglücklich angestellt“, so Jörg Schreiner zum Zusammenspiel mit seinem neuen Partner Steffen Stanzel, „aber wir waren in beiden Tiebreaks klar besser. Gut, dass Tobias und Uwe auf dem Nebenplatz gewonnen haben. Da war der Druck auf uns nicht mehr ganz so groß“. Rink und Plaum schienen im anderen Doppel mit 6:2 auf dem Weg zum schnellen Erfolg, konnten bei ihrem anschließenden 7:6-Erfolg den drohenden Match-Tiebreak aber gerade noch abwenden. „Das war eine vollkommen gelungene Gruppenliga-Premiere, wobei man sagen muss, dass es so ein Riesenunterschied zur Bezirks- oberliga auch nicht war. Wenn die anderen Gegner ähnlich stark sind, können wir mithalten“, so das Resümee von Teamkäpt‘n Jörg Schreiner. Im Heimspiel gegen den zum Auftakt 6:0 siegreichen TC Schwalbach müssen die Hartenröder am kommenden Sonntag allerdings auf Stanzel verzichten, der im langfristig geplanten Urlaub weilt.

Herren 50

Bezirksoberliga: MSG Kirtorf/ Niederklein/Homberg – TC Hartenrod 4:5: Hartenrods Neuzugang Steffen Stanzel ist in dieser Klasse sicher eine Liga für sich. Seinem ersten Gegner Ralf Kräling verpasste er schon mal eine „Brille“. Für die weiteren Einzel-Punkte der Gäste sorgten Manfred Petersen, der Steffen Schindler nach 4:6-Rückstand mit 7:5 und 10:5 niederrang, und Stefan Holler mit einem glatten 6:3, 6:1-Erfolg gegen Stefan Bednarz. Allerdings hieß es nach den Einzeln nur 3:3. Uwe Plaum verlor gegen Gebhard Mandler im Tiebreak (3:6, 6:7), Michael Reber spielte beim 4:6, 6:0, 3:10 gegen Klaus Neudert zu wechselhaft und Günther Paul war gegen Stefan Neubauer völlig chancenlos. Der Auswärtssieg war in den Doppeln dann aber recht flugs eingefahren. Petersen/Plaum überließen ihren Gegnern kein einziges Spiel, Stanzel/Reber gewannen 6:3, 6:4. Die 7:6, 4:6, 6:10-Niederlage von Holler und Gert Deutsch im Marathonmatch gegen Kräling und Neubauer fiel somit nicht mehr ins Gewicht.

Junioren 18

Kreisliga A: TF Lohra – TC Biedenkopf 1:5: Die Biedenkopfer wurden ihrer Favoritenrolle auch auswärts gerecht, obwohl Jan-Niklas Weil das Spitzeneinzel überraschend und deutlich mit 3:6, 1:6 an Luca Taus abgeben musste. Lockere Siege fuhren Niklas Debus (6:3, 6:1 gegen Oskar Hauser) und Leo Brillof (6:1, 6:1 gegen Killian Hain) ein. Länger zu kämpfen hatte Lucas Pfeifer, um Jonas Wagner mit 6:4, 2:6, 10:4 in die Knie zu zwingen. Die Doppel gingen dann glatt an die Biedenkopfer Duos Weil/Brillof (6:2, 7:6) und Debus/Pfeifer (6:1, 6:2).

Juniorinnen U18

Kreisliga A: MSG Unterrosphe/Wetter – TF Lohra 3:3: Die jungen Tennisfreundinnen haben in ihrer Staffel nur einen Gegner, bei dem sie im Hinspiel einen 1:3-Rückstand wettmachten. Lysann Yaliz Kröck sorgte mit dem 6:1, 6:4 gegen Nele Gröb für den einzigen Einzelsieg, Lucy Schmurtl (6:3, 6:7, 6:10 gegen Jana Lies) verpasste den zweiten Punkt knapp. Pia Hauser (2:6, 1:6) und Melanie Gehrmann (5:7, 2:6) verloren ihre Einzel glatt, waren im gemeinsamen Doppel (6:1, 6:3) aber ebenso eine Bank wie Kröck/Schmurtl (6:2, 6:2). Mit dem Rückspiel in Lohra am kommenden Samstag wird die Medenrunde für beide Teams bereits beendet sein.