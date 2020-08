Hartenrods Herren 50 biegen Gipfeltreffen in den Doppeln um

Niklas Debus holt im Doppel den Ehrenpunkt für Biedenkopfs Herrenteam und zwei Zähler beim 3:3 der U18. (Foto: Jens Schmidt)

BIEDENKOPF, STADT - Hinterland. Erfolgreiches Wochenende für die Tennis-Cracks des TC Hartenrod. Während die Herren 40 nach ihren vom VfR Wiesbaden kampflos überwiesenen Punkten in der Gruppenliga Platz 4 sicher haben, stehen die Herren 50 nach ihrem knappen Sieg im Gipfeltreffen in Wettenberg vor dem Gewinn der Bezirksoberliga-Meisterschaft. Die jüngeren Herren feierten in der Bezirksliga B einen 6:0-Kantersieg.

Herren

Bezirksliga B: TC Hartenrod – TC Manderbach 6:0: Ein klarer Sieg mit nur wenigen Schönheitsfehlern. Sowohl der wegen des Ausfalls des Herren-40-Gruppenliga-Spiels erstmals eingesetzte Topspieler Jörg Schreiner (gegen Robin Walter) als auch Michael Kraft (gegen Roman Weiershausen) und schließlich das Duo Jörg Schreiner/Steffen Koppers (gegen Maniatis Dimitrios/ Marcel Mendack) holten für Hartenrod 6:0, 6:0-Siege heraus. Benedikt Schreiner fertigte im Einzel Josia Hermann mit 6:3, 6:0 ab. Steffen Koppers hatte gegen Mendack drei Sätze zu überstehen und durfte sich über nach dem mit 0:6 verpatzten ersten Satz noch über einen 6:3 und 10:7-Sie im Match-Tiebreak freuen. Kraft und Benedikt Schreiner holten schließlich gegen Walter/Weiershausen ein 6:1, 6:1 heraus.

Kreisliga A: TC Biedenkopf – TV Wehrda II 1:5: Ohne ihre Nummer 2 Thorben Zaun angetreten kassierten die Biedenkopfer ihre erste Saisonniederlage und müssen sich vorerst hinter den TF Lohra einordnen. Felix Scholz kämpfte im Spitzeneinzel gegen Christopher Schneider drei Sätze lang hart um den Sieg. Der erste Satz ging 6:4 an den Wehrdaer, Scholz glich mit dem gleichen Ergebnis aus, musste sich im Match-Tiebreak dann aber knapp mit 8:10 beugen. Während Heiner Ruppersberg beim 4:6, 4:6 auf Augenhöhe mit Fabian Preis war, mussten sich Niklas Debus (0:6, 2:6 gegen Jörg Oberländer) und Alexander Schneider (1:6, 0:6 gegen Piotr Sliwiak) deutlich geschlagen heben. Den Ehrenpunkt der Hinterländer holten Niklas Debus und Heiner Ruppersberg mit 6:4 und 6:0 im Doppel. Während das zweite Doppel wegen einer Verletzung von Felix Michel bei 3:5-Rückstand aufgeben musste.

Herren 30

Kreisliga A: TC Gambach – MSG Niederdieten/Eschenburg 6:0: Sebastian Grebe hatte sowohl beim 4:6, 5:7 im Einzel, als auch beim 5:7, 3:6 im Doppel mit Fernando Gomez die besten Aussichten auf den Ehrenpunkt der Gäste. Ansonsten dominierten die Cracks des unangefochtenen Spitzenreiters nach Belieben. Gomez, Francesco Aquaro und Kevin Hain gewannen in ihren Einzeln jeweils nur ein Spiel, das Doppel Aquaro/Hain zwei Spiele.

Herren 50

Bezirksoberliga (6er): TC Wettenberg II – TC Hartenrod 5:4: Das Hinspiel hatten die Hartenröder 7:2 gewonnen, auswärts mussten sie ihre Doppelstärke in die Waagschale werfen, um den Sieg an sich zu reißen. Während Tobias Rink dem Wettenberger Michael Hillmann im Spitzeneinzel eine „Brille“ aufsetzte, war Edgar Spohner (0:6, 1:6) gegen Tomasz Eberhard chancenlos und auch Wolfgang Kraft unterlag Martin Pongs überraschend und glatt mit 0:6, 4:6. Die drei anderen Einzel gingen in den Match-Tiebreak, nur einmal mit dem besseren Ende für die Gäste. Besonders ärgerlich war die Niederlage von Manfred Petersen an Position zwei. Er unterlag Dirk Sendler nach 1:6 und 6:4-Ausgleich mit 10:12. Uwe Plaum zog gegen Giovanni Ambrosio mit 3:6, 6:2 und 6:10 den Kürzeren. Stefan Holler wendete mit seinem 6:2, 5:7, 10:6-Sieg gegen Ralf Mangang die vorzeitige Niederlage ab. Doch es mussten alle Doppel gewonnen werden. Hartenrod stellte drei völlig ausgeglichene Paare auf und diese Taktik ging auf. Plaum/Kraft (6:4, 6:3) und Rink/Michael Reber (6:1, 7:5) setzten sich glatt durch. Doch das über Wohl und Wehe entscheidende Match stand auf Messers Schneide: Petersen/Holler sahen im ersten Satz kein Land (1:6), trumpften danach mit 6:2 auf und bezwangen Sendler/Berg im Match-Tiebreak mit 12:10 in die Knie.

Herren 60

Hessenliga (6er): TC Bad Homburg – Marburger TC 7:2: Die erste Saisonniederlage des Aufsteigers fielt im Endergebnis deutlich aus, allerdings wurden sechs der neun Begegnungen im Match-Tiebreak entschieden, wobei die Marburger fünf verloren. Der Start durch den starken Reiner Röder (6:0, 6.2) war optimal, doch schon das Zweite Einzel von Giuseppe Carpinelli ging mit 6:3, 1:6, 5:10 verloren. Witich Rossmann startete auf Position 6 vielversprechend mit 7:5, verlor den zweiten Satz und schaftte es dann gegen einen angeschlagenen Gegner nicht bei 8:4-Führung den Sack zuzumachen. Keine Chance hatte Rolf Grunert im mit Spitzeneinzel (0:6, 3:6). Siegfried Sporer zeigte ein starkes Match und hatte beim 6:2, 6:7, 6:10 im zweiten Satz sogar Matchball. Auch Wolfgang Trümner musste sich unglücklich mit 7:5, 4:6, 6:10 geschlagen geben. Mit dem 1:5 in den Einzeln war die Partie vorzeitig entschieden. Während Röder/Sporer im Doppel 1 beim 0:6, 2:6 chancenlos waren, konnten Grunert/Carpinelli ihr Match langezeit offen halten um dann doch mit 6:2, 2:6, 5:10 zu verlieren. Lediglich Trümner/ Rossmann holten mit 4:6, 7:5, 10:8 noch einen weiteren Punkt.

U18-Junioren

Kreisliga A: TC Biedenkopf – Marburger TC III 3:3: Dank seines starken Spitzenduos knöpfte Biedenkopf dem Tabellenführer ein Remis ab. Jan-Niklas Weil (6:2, 6:3) und Niklas Debus (6:1, 6:1) gewannen ihre Einzel und auch ihr gemeinsames Doppel (6:3, 7:5) in zwei Sätzen. Leo Brilloff (2:6, 4:6) und Lucas Pfeifer (2:6, 3:6) schlugen sich im Einzel wacker, gingen im Doppel aber völlig leer aus.