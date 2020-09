Heimpremiere für die KSG Hinterland

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-BUCHENAU - Am zweiten Spieltag in der Kegel-Verbandsliga erwartet die KSG Hinterland auf ihren Heimbahnen im Bürgerhaus Buchenau am Samstag die zweite Mannschaft des Hessenligisten KSG Dillenburg-Herborn.

„Die Mannschaft ist nicht zu unterschätzen, die Dilltaler haben uns schon öfter zu Hause überrascht,“ warnt Hinterlands Sportlicher Leiter Friedhelm Bögel und verweist dabei auch auf die in den bisherigen Spielzeiten wahrgenommene Heimspielschwäche – insbesondere zu den Rundenauftaktspielen: „Trotz ansprechender Trainingsergebnisse sind wir oftmals unter unseren Möglichkeiten geblieben, was unseren Gastmannschaften in die Karten gespielt hat, so mancher Heimpunkt ging dadurch schon flöten, den wir im Saisonverlauf wieder auszumerzen hatten. Allerdings stehen die Chancen diesmal recht gut, denn mit Marcus Müller haben wir nach dem Weggang von Felix – Felix Simmert wechselte bereits im vergangenen Jahr zum Zweitbundesligisten TSV Salzgitter – nun wieder, glaube ich, eine ,Bank´ in den eigenen Reihen.“

Überhaupt darf man nun gespannt sein, ob die KSG-Akteure ihre zuletzt guten Trainingsergebnisse auch einmal im Kollektiv abrufen können. Ergebnisse jenseits der 800er-Marke sind schon vonnöten – derzeit ist dazu eigentlich jeder der eingesetzten Mannschaftsspieler in der Lage. Der Auswärtserfolg vom vergangenen Samstag in Wetzlar dürfte zudem für genügend Motivation gesorgt haben. Für das Spiel am Samstag (Beginn ist um 15 Uhr) werden Jörg Czernetzki, Artur Jilke, Uli Piechaczek, Uwe Koch, Marus Müller Helmut Heinzerling und Friedhelm Bögel aufgeboten. Wer hier nicht zum Einsatz kommt, steht dann der zweiten Mannschaft am Sonntagmorgen zur Verfügung.

Die KSG Hinterland II erwartet (Beginn ist um 10 Uhr) die dritte Mannschaft der KSG Herborn/Dillenburg, die durch ihre Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen Allendorf (Lumda) II das derzeitige Schlusslicht der Bezirksliga ist. Der Vierer-Kader der Hinterländer wird gebildet aus den weiteren noch zur Verfügung stehenden Aktiven: Udo Adam, Reinhold Wolf, Dirk, Balzer, Uwe Meier und Gerd Augustin. Sicherlich eine Verstärkung wird noch der am Samstag nicht zum Einsatz kommende Ergänzungsspieler sein.

„Gerne begrüßen wir zu unseren Spielen auch interessierte Zuschauer,“ verdeutlicht Vereinsvorsitzender Helmut Heinzerling. „Wir möchten allerdings auf die wegen der Corona-Pandemie auferlegte Maskenpflicht beim Betreten der Sportanlage hinweisen. Zur Vermeidung einer Ansteckungsgefahr wurde aber alle nötigen Vorkehrungen durch uns getroffen“.