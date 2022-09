Hinterländer Triathlet kommt zu Deutschen Meisterehren

Strahlemänner am Maschsee: Das Trio (von links) Karsten Weigel, Rainer Nagel und Marko Göckus holt beim 15. Hannover Triathllon für den TV Buschhütten die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der AK 50. Foto: Andrea Göckus

HANNOVER - Karsten Weigel hat bei den im Rahmen des 15. Hannover Triathlon ausgetragenen nationalen Titelkämpfen auf der Olympischen Distanz den bislang größten Erfolg seiner Sportler-Karriere gefeiert. Mit dem Seniorenteam des TV Buschhütten gewann der Kleingladenbacher den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters. Insgesamt waren in Hannover bei besten Bedingungen und vor einer großen, begeisternd mitgehenden Zuschauerkulisse in den diversen Wettbewerben knapp 2000 Aktive am Start.

Der 50-jährige Metallbaumeister Karsten Weigel war 2014 zunächst beim ASC Breidenbach in den Laufsport eingestiegen, bereits ein Jahr später absolvierte der der verheiratete Vater von vier Töchtern seinen ersten Marathon in 3:29:22 Stunden. 2016 versuchte er sich im Triathlon und schloss in Köln ein Mitteldistanzrennen in Köln mit einer Zeit von 5:10:29 Stunden ab. Weigel betreibt "leidenschaftlich Triathlon", wie er sagt, und investiert dafür zehn bis 15 Stunden wöchentlich im Training. "Am Triathlon reizt mich, dass ich mich selbst herausfordern und über mich hinauswachsen kann". 2017 hat er sich mit der Teilname beim Ironman in Frankfurt einen Traum erfüllt und diesen erfolgreich nach 12:02:52 Stunden gefinished. "Nach der Ziellinie stand für mich fest: Das will ich nochmal machen! Ich will aber nicht einfach nur finishen, sondern ich möchte das Ziel in einer für mich sehr soliden und ambitionierten Zeit von zehn Stunden erreichen." Deshalb hat sich Karsten Weigel seither gezielt auf einen weiteren Start auf der Langdistanz über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und einem Marathonlauf über 42,195 Kilometer vorbereitet. "Im Juni habe ich dann mein Glück einfach mal versucht und habe es geschafft einen Startplatz für Challenge Roth zu ergattern", freut sich Weigel. Die nächste Auflage der traditionsreichsten deutschen und weltgrößten Ironman-Veranstaltung in Mittelfranken steigt am 25. Juni 2023.

Seit 2018 ist der Hinterländer Mitglied des TV Buschhütten, startet für den Serienmeister in der Seniorenliga und errang 2019 mit der Mannschaft den Ligatitel. Weigels jüngster Erfolg war der dritte Platz in der Altersklasse M50 bei den Nordrhein-Westfalen-Meisterschaften über die Mitteldistanz (1,9/90/21,1 Kilometer).

Beim Hannover-Triathlon ging es für die Teilnehmer der Deutschen Altersklassemeisterschaften auf der Olympische Distanz zunächst 1500 Meter durch den Maschsee, es folgte ein 40-Kilometer-Radrennen und der abschließende Zehn-Kilometer-Lauf.

Für die Mannschaftswertung der AK50 waren vom TV Buschhütten neben Karsten Weigel noch der Kreuztaler Marko Göckus (M50) und Rainer Nagel (M55) aus Waldbröl gemeldet. Alle drei Athleten waren ebenfalls für die Einzelwertung gemeldet.

Bei 16 Grad Lufttemperatur und Sonnenschein gingen 216 Triathleten an den Start. Im Maschsee, der mit einer Wassertemperatur von 19,2 Grad ein Neoprenschwimmen erlaubte, waren zwei Runden zu absolvieren. Marko Göckus gelang es als schnellstem Buschhüttener Schwimmer (21:52 Minuten) zuerst auf dem Rad zu sitzen, mit gut zwei Minuten Abstand (24:04) folgte ihm Rainer Nagel und weitere drei Minuten darauf Karsten Weigel (27:16). Das Rennen führte dann auf einem fünf Mal zu bewältigenden Rundkurs durch die City von Hannover. Nagel (59:42) machte auf Göckus (1:00:36 Stunde) eine Minute Boden gut, Weigel (1:03:20) verlor etwa drei Minuten. Beim anschließenden Zehn-Kilometer-lauf mit vier Runden entlang des Maschsees zeigten alle drei TVB-Athleten ihre gewohnten Laufstärken. Marko Göckus (38:01) konnte seinen knappen Vorsprung auf Rainer Nagel (38:16) halten und verpasste als 29. des Zieleinlaufs in der M50-Wertung mit einer Endzeit von 2:02:38 Stunden als Vierter eine Einzelmedaille um wenig mehr als eine Minute. Rainer Nagel ergatterte in 2:04:22 Stunden in der M55 hingegen die Bronzemedaille. Karsten Weigel belegte nach 2:18:20 Stunden Platz 12 der M50. Gemeinsam aber gelang den drei Triathleten der große Wurf. Sie holten sich mit einer addierten Zeit 6:25:20 Stunden den Mannschaftstitel mit Riesenvorsprung auf ein Trio des MTV Aurich (7:09:06). "Deutscher Meister Mannschaft AK50 hört sich doch gut an. Das ist der bisher größte Erfolg in meiner Sportler-Laufbahn", freut sich Karsten Weigel mächtig.

Carsten Hennig bester Hinterländer Einzelstarter

Darunter neben Karsten Weigel mit Carsten Hennig im gleichen Wettbewerb ein weiterer Hinterländer. Der für Tri-Flow Bad Endbach startende Triathlet lief nach 21:31 Minuten im Schwimmen, 1:00:46 auf dem Rad und eine Laufzeit von 43:14 Minuten nach 2:08:37 Stunden als Sechster der M50 ins Ziel.