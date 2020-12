Ibrahima Diallo feiert Profi-Debüt

Ibrahima Diallo ist jetzt Profiboxer. Bei seinem ersten Kampf in Wiesbaden wurde er unterstützt von seinen Vereinskollegen, Bundeskaderathlet Franklyn Dwomoh (links) und Trainer Ronald Leinbach (rechts). (Foto: 1. BC Marburg)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - (leb). Nach einem kurzen Wettkampf-Intermezzo Anfang Oktober müssen sich die Athleten des 1. Box-Club Marburg im Rahmen des zweiten Corona-Lockdowns wieder mit eingeschränktem Training begnügen. Mit einer Ausnahme: Ibrahima Diallo feierte unlängst sein Debüt als Profikämpfer – nicht zuletzt, weil sein Olympiatraum geplatzt ist.

Der Wettkampfbetrieb im Boxsport war zwar im Herbst wieder ins Rollen, obwohl die behördlichen Vorgaben die Bereitwilligkeit der Vereine, überhaupt Boxveranstaltungen durchzuführen, sehr gebremst hatten. Der mit dem 1. BC Marburg befreundete Verein Weser-Boxring Bremerhaven war das Wagnis eingegangen, trotz der strengen städtischen Auflagen Boxer aus nord- und mitteldeutschen Vereinen zu einem Kräftemessen einzuladen. So hatten in der Nordsee-Hansestadt am Tag der Deutschen Einheit für fünf Marburger Faustkämpfer die Möglichkeit, nach acht Monaten Pause wieder mal in den Wettkampfring zu steigen. Dabei feierte Calvin Mattern im Schüler-Papiergewicht einen einstimmigen Punktsieg. Gegen WBR-Lokalmatador Baran-Can Zerbst agierte der zehnjährige Marburger auf schnellen Füßen und kam immer wieder mit einer gerade geschlagenden Schlaghand aus der Rechtsauslage ins Ziel. Auch Enri Akhanashvili setzte sich im Jugend-Mittelgewicht mit 3:0 durch. Das Marburger Talent sah sich mit Hamid Hamdoush (SV Eidelstedt) zwar einem einem sehr schlagstarken Kontrahenten gegenüber, zermürbte den Hansestädter aber mit besserer Handlungstechnik und ständige Schlagserien.

Kurzes Ring-Intermezzo für fünf Kämpfer in Bremerhaven

Artin Khani hatte im Jugend-Halbschwergewicht mit einem unsauber agierenden Widersacher zu tun, bezwang Taoufik Chamdid (Isy-Gym Berlin) dank ständiger Angriffe aber mit 3:0. Junioren-Weltergewichtler Armin Azari sah sich derweil bei seiner 0:3-Niederlage gegen Borislav Ivanov (Condor Hamburg) vom unsicheren Ringrichter ständig benachteiligt. Azaris Stärken im Infight kamen nicht zur Geltung, da das ständige Halten und Klammern seines Gegners ungeahndet blieb und den Bewegungsfluss des Marburgers hinderte. Jugend-Schwergewichtler Karosch Gaedi musste sich mit einem Wettkampfsparring begnügen, da sein Gegner Erikas Varanavicius (Leon Fight Club Bremen) keine Starterlaubnis vorweisen konnte.

Nach diesem Intermezzo an der Nordsee gibt es derzeit für die Marburger Boxer und Boxerinnen coronabedingt wiederum keine Wettkämpfe und nur die Möglichkeit, sich im Einzeltraining (nur Personen aus maximal zwei Haushalten sind zurzeit im Marburger Boxgym erlaubt) für die Zeit nach der Corona-Pause vorzubereiten.

Eine diesbetreffende Ausnahme bietet sich nur bei den sogenannten Bundeskaderathleten und den Profiboxern, aus Marburger Sicht die Spitzenathleten Ibrahima Diallo im Mittelgewicht der Profis und Leichtgewicht Franklyn Dwomoh, der im Kader der Jugend-Nationalmannnschaft steht. Unterstützt werden beide an den wettkampffreien Wochenenden bei ihrem Training im Marburger Boxcenter von den Landeskaderathleten Calvin Mattern, Armin Azari und Luis Seibel (beide Jugend-Weltergewicht), Walid Khakishov (Kadetten-Federgewicht), Dustin Kilian (Junioren-Weltergewicht) und Chyngyz Kojonaraov.

„Nur“ Dritter in der Amateur-Rangliste des DBV

In Wiesbaden gab es vor wenigen Tagen eine Boxveranstaltung für Profis. Ibrahima Diallo nutzte dieses Angebot, um nach mehreren coronabedingt vergeblichen Anläufen, noch in diesem Jahr sein Debüt als Profiboxer zu bestreiten. Er stellte in der hessischen Landeshauptstadt seine boxerischen Fähigkeiten gekonnt unter Beweis und besiegte Lulzim Muaremi aus dem pfälzischen Landau durch technischen K.O. in der dritten Runde. Sein Gegner hatte zuvor zweimal den Boden aufsuchen und das Ringrichter-Anzählen bis 8 über sich ergehen lassen müssen, bevor der Kampf mit Ringrichter-Abbruch und gleichzeitigen Handtuchwurf aus der Landauer Ecke endete.

Der Top-Athlet des 1. BC Marburg wechselte ins Profiboxlager, weil der Bayer Andrej Merzliakov (BC Amberg) und der Berliner Artur Beck-Ohanyan in der Rangliste des Deutschen Boxsport-Verbands vor ihm platziert worden waren, so dass er keine Chance mehr sah, an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio oder 2024 in Paris teilnehmen zu können. Er wagte diesen Schritt auch, weil er große Unterstützung von seinem Arbeitgeber erhält: Ibrahima Diallo hat sich bei der Bundeswehr im saarländischen Saarlouis als Fallschirmjäger zeitverpflichtet.

„Um sich erfolgreich weiter im Profiboxgeschäft aufzubauen, benötigt Ibrahima freilich Sponsoren, die ihm beim Aufstieg in der Weltrangliste helfen wollen“, betont sein Marburger Trainer Ronald Leinbach. Er sei jederzeit bereit, mit Interessierten ins Gespräch zu kommen.