Jehu Hinder fährt auf Platz zwei

Erfolgreich beim Mountainbike-Rhein-Main Cup in Bauschenheim (von links): Jehu Hinder, Christian Werner und Tim-David Wagner von der RSG Buchenau. (Foto: RSG Buchenau)

HINTERLAND - (red). Die drei Radsportler Tim-David Wagner, Jehu Hinder und Christian Werner von der RSG Buchenau nahmen erfolgreich am Mountainbike-Rhein-Main-Cup 2020 teil. Ausrichter war die SKG Bauschheim, die im Jubiläumsjahr der 100-jährigen Radsportgeschichte das MTB-Event zum zehnten Mal ausrichtete.

Insgesamt kümmerten sich rund 100 Helfer um die Belange der rund 240 Mountainbiker und sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Aufgrund der Corona-Pandemie und der örtlichen Bestimmungen wurden die Teilnehmerfelder auf 50 Starter pro Rennen limitiert.

Nach den wenigen Straßenrennen in diesem Jahr neigt sich auch Mountainbike-Saison langsam dem Ende zu. Die drei Hinterländer konnten nochmal gute Ergebnisse erzielen und waren mit ihren Leistungen zufrieden.

Auf der rund 20 Kilometer langen Gesamtstrecke musste der Rundkurs fünf Mal absolviert werden. Es waren einige technische Bereiche eingebaut, wobei „Tables“ und „Pfädchen“ überwunden werden mussten. In der Altersklasse U19 männlich ging Jehu Hinder an den Start. Sein Fazit lautete: Der Kurs, der auf unterschiedlichen Startblöcken begonnen wurde, war „flach wie Holland“. Letztlich fuhr Hinder in seiner Altersklasse mit einer Zeit von 46:10,15 Minuten auf Rang zwei.

Wagner platziert sich knapp vor Werner

In der Altersklasse Herren U40 mit Lizenz platzierten sich Tim-David Wagner (11. Rang, 43:41,84) und Christian Werner (15., 44:42,66 Minuten) im starken Mittelfeld. Die schnellste Runde der drei Buchenauer Starter fuhr Wagner. Mit einer Zeit von 7:46,98 Minuten lag er mit knapp einer Sekunde vor Christian Werner (7:47,73 Minuten).

Eine Cupwertung wird in es diesem Jahr beim MTB-Rhein-Main-Cup nicht geben, da nur das Rennen in Bauschenheim ausgetragen werden konnte. Die aktuellen Corona-Vorgaben ließen die Ausrichtung der Events in Wiesbaden, Mainz und Darmstadt nicht zu.