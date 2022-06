Jennifer Kuhlmann steht an der Spitze des Landessportbundes

Wer Rolf Müller kennt, weiß um seine ausgeprägt humoristische SeiteUnd so freute sich der nun ehemalige Landessportbund-Präsident auch sehr über das Sammelsurium von Einladungen und Ankündigungen, die ihm im Rahmen der Grußworte mit auf den Weg gegeben wurden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lud das Ehepaar Müller zu einem Abendessen nach Berlin ein, Hessens Minister des Innern und für Sport, Peter Beuth, schloss sich mit einem Weinabend in den Rheingau an, nachdem er schon eine Badehose mit dem Aufdruck "Danke" überreicht hatte. Der ehemalige Ministerpräsident Volker Bouffier kündigte eine Einladung zum Treffen der Pensionäre an. Und Torsten Burmester, der neue Vorstandsvorsitzende beim Deutschen Olympischen Sportbund, bat zum kulinarischen Treffen in die Kantine des DOSB in Frankfurt. Langeweile dürfte Rolf Müller in nächster Zeit keine haben. (am)