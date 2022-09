Johann Färber: Erst Ruder-Gold, dann kommt der 5. September

Hans-Johann Färber, der immer nur für die Wetzlarer Rudergesellschaft aktiv war, wurde fünfmal Sieger im Vierer mit Steuermann auf dem Rotsee bei Luzern. 1971 gewann er die weltberühmte Henley-Regatta auf der Themse. Elfmal wurde der heute 75-Jährige nationaler und internationaler Deutscher Meister, zehn Erfolge feierte er bei Länderkämpfen. Weitere große Erfolge: Bronze bei der EM 1967 im Zweier ohne Steuermann im französischen Vichy sowie bei den Weltmeisterschaften 1974 in der Schweiz und 1975 in Nottingham im "Vierer mit". Europameister 1969 in Klagenfurt und 1971 in Kopenhagen. Weltmeister 1970 im kanadischen St. Cathrins. Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1976 in MontrealUnd schließlich als Krönung: Olympiasieger im legendären "Bullen-Vierer" 1972 in MünchenHans-Johann Färber, den alle nur Johann nennen und der selbst in die Olympischen Geschichtsbücher nur unter seinem zweiten Vornamen Eingang fand, lebt mit seiner Frau Renate in Schwaig im Landkreis Erding, drei Kilometer entfernt vom Münchner Flughafen. Er hat drei erwachsene Töchter und neun Enkel. (afi)