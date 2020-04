Johanna Klug verlängert Vertrag

Johanna Klug hat sich für eine dritte Saison im Trikot des BC Marburg entschieden. (Foto: Laackman/PSL)

MARBURG - . Nationalspielerin Johanna Klug hat nach zwei Spielzeiten beim BC Marburg ihren Vertrag um ein Jahr verlängert. Das teilte der Damen-Basketball-Bundesligist am Mittwoch mit.

Die 21-Jährige kam in der abgelaufenen Saison wegen mehrerer Verletzungen nur auf 15 Bundesliga-Einsätze. In durchschnittlich 19 Spielminuten sammelte Johanna Klug 5,2 Punkte und 3,9 Rebounds.

„Nach zwei unvergesslichen Saisons in Marburg, freue ich mich sehr darauf, auch weiterhin für den BC zu spielen“, lässt die kraftvolle Flügelspielerin wissen. „Hier habe ich wirklich tolle Voraussetzungen, Basketball mit meinem Studium zu vereinen. Außerdem bin ich sehr gespannt auf die Arbeit mit unserem neuen Trainer. In seinen Strukturen erhoffe ich mir, mich persönlich weiterzuentwickeln und noch einiges dazuzulernen“, erläutert sie ihre Entscheidung, zu der auch die Basketballszene der Universitätsstadt beigetragen habe: „Die Marburger Fans sind echt klasse – sie unterstützen uns bei jedem Spiel so lautstark, dass sogar auch Auswärtsspiele zu einem Heimspiel werden! Mit den Fans im Rücken bin ich mir sicher, dass wir eine erfolgreiche Saison hinlegen werden. Ich freue mich schon, wenn es endlich weiter geht und auf den hoffentlich normalen Start in die kommende Spielzeit.“

Marburgs neuer Trainer Dana Beszczynski sagt über Johannas Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, dass ,Joey’ zurück nach Marburg kommt, weil ich glaube, dass ihr bester Basketball noch vor ihr liegt. Ich freue mich darauf, ihre Fähigkeiten zu verbessern und sie an neue Grenzen heranzuführen. Sie arbeitet hart auf dem Parkett und ist eine zuverlässige Mannschaftskollegin. Ich freue mich darauf, mit Joey zusammenzuarbeiten.“