Kein Publikumsverkehr mehr in den Einsichtungen des Landessportbundes

FRANKFURT (red/am). "Alles liegt still", sagt Tim Schmidt-Weichmann, der Leiter der Sportschule des Landessportbunds Hessen (LSBH). Schon am 16. März hat der LSBH seine Sportschule in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise 4 mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19) für den Publikumsverkehr geschlossen. Gleiches gilt für die Bildungsstätte Wetzlar und das Camp Edersee der Sportjugend Hessen.

Die Arbeit der Geschäftsstelle des LSBH als solche wird aber aufrechterhalten. Die Geschäftsführung und die Geschäftsbereiche des Landessportbundes, die Sportjugend Hessen sowie der Olympiastützpunkt Hessen sind montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr telefonisch zu erreichen. Eine Liste mit relevanten Telefonnummern ist im Internet unter der Adresse yourls.lsbh.de/telefonliste veröffentlicht.

Daneben sind auch noch die Geschäftsstellen der einzelnen Sportfachverbände und anderer Organisationen im Gebäudekomplex im Frankfurter Stadtwald besetzt. "Es ist nur noch ein schmaler Bürobetrieb", kennzeichnet Schmidt-Weichmann die Situation bei seinen "Mietern" und bei den eigenen Mitarbeitern. Viele arbeiten inzwischen im Homeoffice. "Sie halten alle noch einen Bürobetrieb aufrecht, aber meist nur mit eine ,Notstrombesetzung'. Oft ist es nur eine Person, die die Stellung hält", sagt der Sportschulleiter zum reduzierten Programm.

Hessischer Sport will sich seiner Verantwortung stellen

Bereits vor zwei Wochen hatte der Landessportbund seine internen Veranstaltungen wie Lehrgänge, Tagungen oder Fachtage zunächst bis zum 19. April abgesagt. Gleichzeitig hatte die Dachorganisation des Sports in Hessen ihren Mitgliedsorganisationen geraten, Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien auszusetzen.

"Der hessische Sport stellt sich damit seiner gesellschaftlichen Verantwortung: Auch wir wollen dazu beitragen, den Verlauf der Epidemie zu verlangsamen und Risiken zu minimieren", sagte Landessportbund-Präsident Rolf Müller zur Entwicklung. "Wir werden die Lage fortlaufend prüfen und gegebenenfalls neu bewerten", versprach er.