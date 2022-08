Klassenerhalt geschafft, Spitzenreiter gestürzt!

Hessenliga, wir bleiben! (stehend von links):Tatiana Pieri, Leandra Schierl, Merit Wilke, Lenka Nemeckova; (vorne, v.l.) Elena Milovanovic, Linda Salvi, Veneta Beusch, Stanislava Hrozenska. Foto: Jan Beusch

MARBURG - Im Endspurt um den Klassenerhalt haben die Tennis-Damen des Marburger TC starke Nerven bewiesen. Am Samstag sicherten sie sich durch einen 7:2-Sieg beim punktgleichen TC Bad Vilbel II den Klassenerhalt, am Sonntag, dem letzten Spieltag, stürzten sie sogar den Tabellenführer SC 80 Frankfurt, den sie zu Hause überraschend mit 5:4 bezwangen.

Durch den Doppelerfolg zum Abschluss der Hessenliga gelang es dem Team sogar, sich mit 8:8 Punkten im gesicherten Mittelfeld zu platzieren.

In Bestbesetzung konnten die Marburgerinnen das entscheidende Duell gegen Bad Vilbel bestreiten. Zwar zog Tatiana Pieri im Spitzenspiel gegen Julia Terziyska mit 3:6 und 3:6 den Kürzeren, aber Elena Milovanovic, Linda Salvi, Stanislava Hrozenska, Lenka Nemeckova und Leandra Schierl sorgten mit zumeist glatten Zweisatz-Erfolgen für einen 5:1-Vorsprung nach den Einzeln. Besonders erfreulich die Leistung der erst 15-jährigen Leandra Schierl, die schon ihren zweiten Hessenliga-Sieg verbuchen konnte. In den drei Doppeln gingen die Marburgerinnen zwei Mal als Sieger vom Platz.

Mit dem entscheidenden Sieg im Gepäck ist der Marburger TC befreit in das Heimspiel gegen Spitzenreiter SC Frankfurt 80 gegangen. Erfolge von Tatiana Pieri, Stanislava Hrozenska und Lenka Nemeckova sorgten für Gleichstand nach den Einzeln. Wie so oft überzeugte der TC mit seiner Doppel-Stärke. Salvi/Hrozenska und Pieri/Nemeckova führten die Entscheidung herbei. Die Niederlage von Schierl/Veneta Beusch konnte locker verschmerzt werden. Während Frankfurt dadurch die Hessenmeisterschaft verspielte, herrschte bei den Marburgerin eitel Freude: "Wir haben uns zu einem tollen Team entwickelt. Das spiegelt sich gerade in den Doppeln wider. Wir können hier in unterschiedlichsten Zusammensetzungen spielen", erklärte Veneta Beusch.