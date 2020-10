KSG Hinterland setzt weiter aus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HINTERLAND - (uli). Für die Kegler der KSG Hinterland wird es zunächst an den kommenden vier Wochenenden zu keinem weiteren Einsatz in der Spielrunde 2020/2021 kommen. Die aktuelle Beschlussfassung des Sportausschusses des Hessischen Kegler- und Bowlingverbandes (HKBV), wonach die Ligenspielsaison aller Spielklassen vorerst bis einschließlich 15. November ausgesetzt werden sollte, wurde um die Entscheidung der sportlichen Leitung des Deutschen Schere- Keglerbundes (DSKB) erweitert, den Kegelspielbetrieb auf Bundesebene ab sofort bis auf Weiteres einzustellen. Mit der Unterbrechung des Spielbetriebes geht man in anderen Landesfachverbänden sogar noch einen Schritt weiter. So hat beispielsweise der Landesfachverband des WKV (Westdeutscher Kegel- und Bowlingverband) anhand einer Meinungsumfrage unter allen angegliederten Kegelvereinen beschlossen, darüber hinaus die Meisterschaften auf Bezirks-, Regions- und Landesebene für 2021 abzusagen. „Es wäre wünschenswert, wenn wir alsbald über einheitliche Regelungen informiert würden“, so die Hoffnung von KSG-Sportwart Friedhelm Bögel. Derzeit lassen die aktuelle Entwicklung sowie die getroffenen Entscheidungen der Bundes- bzw. Landesregierung oder einzelner Kreise, Städte und Gemeinden keinen weiteren Spielraum zu. „Ab Montag müssen wir unseren Trainingsbetrieb einstellen. Wir vermuten, dass es wegen der Weihnachtspause erst nach dem Jahreswechsel überhaupt weitergehen kann, sofern die Aufnahme des Trainingsbetriebes bis dahin wieder möglich ist“, schätzt KSG-Vereinschef Helmut Heinzerling die Lage eher pessimistisch ein. „Ein Abbruch der kompletten Spielsaison könnte seitens der verantwortlichen Gremien sicherlich auch erwogen werden.“