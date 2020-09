KSG Hinterland startet mit Ambitionen

Der ehemalige Hessenmeister Marcus Müller trägt ab dieser Saison das Trikot des Verbandsligisten KSG Hinterland. Foto: Jens Kauer

Hinterland (red). Nachdem die Bundesligisten schon am letzten Wochenende die neue Kegelsaison eröffnet haben, starten nun auch die Landesligen und Regionalklassen mit der Aufnahme des Spielbetriebes. Verbandsligist KSG Hinterland tritt am Samstag um 16.30 Uhr bei der Hessenligareserve des KSV Wetzlar an. Für Sportwart Friedhelm Bögel ist der Gewinn des Zusatzpunktes das Minimalziel. Die Hinterländer haben in der Saison durchaus Ambitionen und gehen als Mit-Aufstiegsanwärter in die Runde.

Die guten Resultate, die von den KSG-Akteuren in der Saisonvorbereitung im Rahmen des vierten Kegelevents, die im Vergleichskampf gegen international erfolgreiche Kegelsportler - angeführt vom vierfachen Weltmeister André Laukmann - im Buchenauer Bürgerhaus erzielt wurden, sowie die letzten Auftritte der KSG in Hermannstein lassen aber durchaus auch die Hoffnungen auf einen Gesamterfolg auf der ergiebigen Kegelsportanlage zu.

Auf Artur Jilke kann Bögel wegen Urlaub noch nicht zurückgreifen, jedoch steht mit dem von der SKG Marburg in das Hinterland-Team gewechselten Marcus Müller einer der derzeit besten Kegler Hessens vor seiner Premiere im Hinterland-Trikot. Neben dem ehemaligen Hessenmeister Müller werden Bögel sowie die erfahrenen Akteure Helmut Heinzerling, Uli Piechaczek, Uwe Koch und Jörg Czernetzki an den Anlauf gehen. "Ich hoffe insbesondere, dass Uli und Uwe ihr Potenzial trotz ihrer noch anhaltenden verletzungsbedingten Beschwerden abrufen können", gibt sich auch Vereins-Chef Heinzerling vorsichtig optimistisch. "Jörg und ich werden auf jeden Fall auch unser Bestes für einen erfolgreichen Saisonstart geben."

Aufsteiger KSG Dillenburg-Herborn II empfängt zum Auftakt den SV Nauheim. Top-Favoriten auf den Verbandsligatitel und damit für den Aufstieg in die Hessenliga sind der KSC Heuchelheim (zu Gast bei GH Großen-Buseck) und die SG Kirberg-Eisenbach (Gastgeber gegen GH Lollar). "Sofern wir keine Ausfälle im Verlauf der Saison haben, werden wir bestimmt in den Titelkampf eingreifen können", gibt sich der Sportwart Bögel optimistisch. Große Sorgen bereitet ihm allerdings der sehr ausgedünnte Kader an Aktiven. "Überhaupt stehen uns nur noch insgesamt nur zwölf Kegler zur Verfügung. Von daher können wir zumindest mit der zweiten Mannschaft diesmal nur kleine Brötchen backen".

Die KSG-Reserve stellt sich in der Bezirksliga am Sonntagmittag ab 12 Uhr der SKG Marburg II auf der Kegelanlage am Pilgrimstein vor. Reinhold "Ede" Wolf, Udo Adam, Dirk Balzer, Gerd Augustin und Uwe Meier stehen zwar nicht vor einer unlösbaren Aufgabe, werden sich aber beim Lokalrivalen gehörig ins Zeug legen müssen. Ein Punktgewinn stellt allerdings keine Illusion dar.