Line Otto und Martha Mengel mischen vorne mit

Line Otto und Martha Mengel in Frankenberg im Angriffsmodus.

FRANKENBERG - Die noch 14-jährigen Line Otto und Martha Mengel von den Biedenkopf-Wetter Volleys haben bei den Beachvolleyball-Hessenmeisterschaft der Altersklasse U17 in Frankenberg einen hervorragenden fünften Platz errungen.

In der Beach-Arena an der Berleburger Straße spielten zwölf Teams zunächst in vier Dreierpools um den Einzug in die Winnerrunde. Line Otto und Martha Mengel gewannen zum Auftakt gegen das favorisierte Team Lilly Bietau und Lilli Reithofer vom 1. VC Wiesbaden überraschend glatt mit 2:0, wobei allerdings beide Sätze hart umkämpft waren und der Sieg des Volleys-Duos mit 15:13 und 16:14 denkbar knapp ausfiel. Im zweiten Spiel fertigten die beiden Hanna Kruckenberg (SG Rodheim) und Marlene Rieger (TSV Auerbach) mit 15:9, 15:7. Im Spiel um den Einzug ins Halbfinale kamen Otto/Mengel dann an ihre Grenzen und unterlagen den Geschwistern Finja und Lara Prokein vom Hünfelder SV, die in der Halle für die Biedenkopf-Wetter Volleys spielen, mit 8:15 und 10:15. Mit einem überzeugenden 15:4, 15:11 gegen Aileen Rettberg/Diana Seiler (VfL Bad Arolsen) sicherten sich Otto/Mengel den fünften Platz.

Prokein/Prokein bezwangen im Halbfinale die Wiesbadenerinnen Johanna Rosmanith und Beele Wieczorek 15:10, 6:15 und 15:12. In einem spannenden und hochwertigen Endspiel setzte sich dann die Topfavoritinnen vom 1. VC Wiesbaden, Pauline Bietau und Liv Dahmen, mit 15:9 und 15:9 gegen die Schwestern aus Hünfeld durch und holten verdient den Hessenmeistertitel.

Abschlussplatzierung: 1. Bietau/Dahmen (VC Wiesbaden), 2. Prokein/Prokein (Hünfelder SV), 3. Rosmanith /Wieczorek (VC Wiesbaden), 4. Hergenröder/Ruitenberg (VC Wiesbaden), 5. Mengel/Otto (Biedenkopf-Wetter Volleys), 5. Müller/Zahn (TSV Frankenberg/ VGG Gelnhausen), 7. Bietau/ Reithofer (VC Wiesbaden), 7. Rettberg/Seiler (VfL Bad Arolsen), 9. Bornscheuer/Mischmann (TSV Frankenberg), 9. Hollmann/Scholl (ÜSC Wald-Michelbach), 11. Breidenbach/ Schakel (TSV Hessen Frankenberg), 11. Kruckenberg/Rieger (SG Rodheim/TSV Auerbach).