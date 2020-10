lsbh-Umfrage: Sportvereine erwarten Verluste von mehr als 5000 Euro

lsbh-Hauptgeschäftsführer Andreas Klages (l.) stellte die Vereinsumfrage im Beisein von lsbh-Vizepräsidentin Dr. Susanne Lapp und dem Präsidenten des Landessportbundes, Dr. Rolf Müller, vor. Foto: Christian Halling

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT AM MAIN - Hessens Sportvereine zeigen sich in der Corona-Krise stabil, sind aber keineswegs frei von Sorgen, wie eine Vereinsumfrage des Landessportbundes Hessen (lsbh), die am Mittwoch in Frankfurt am Main vorgestellt wurde, zu Tage gefördert hat. Diese wurde im Juni und Juli durchgeführt, rund ein Drittel der 7600 Sportvereine im Bundesland haben sich an der Umfrage beteiligt, entsprechend belastbar seien die Daten, wie der Hauptgeschäftsführer des lsbh, Andreas Klages, betonte.

Demnach betrachten bislang "nur" etwas mehr als 20 Prozent der Vereine ihre finanzielle Situation als kritisch, knapp 57 Prozent beklagen allerdings finanzielle Einbußen. Im Mittel wird seitens der Vereine ein Defizit von 5455 Euro aufgrund der Pandemie und ihrer Folgen erwartet. "Man muss natürlich dabei betonen, dass es den Durchschnittverein mit 230 Mitgliedern und einer Sparte gibt, der weniger Druck verspürt als ein Club mit 5000 Mitgliedern und hauptamtlichen Mitarbeitern. Überdies gibt es noch Unterschiede, ob man Outdoor- oder Indoor-Sportarten betreibt, da sind die Hygieneauflagen doch sehr verschieden", gab Landessportbund-Präsident Dr. Rolf Müller zu verstehen. Die größten Vereine in Hessen sehen sich demnach mit Verlusten in Höhe von bis zu 24 000 Euro für das Jahr 2020 konfrontiert. Die Defizite würden vor allem durch ausgefallene Veranstaltungen, den nicht vorhandenen Spielbetrieb sowie entfallen Miet- und Sponsoring-Einnahmen hervorgerufen.

Immerhin: 2,18 Prozent der Vereine - meist die großen Clubs - hätten Kurzarbeitergeld beantragt. 3,14 Prozent hätten auf die Corona-Vereinshilfe des Landes Hessen , 2,5 Prozent auf das Soforthilfeprogramm des Regierungspräsidiums Kassel zurückgegriffen. "Bei der Corona-Vereinshilfe muss man hinzufügen, dass diese nur beantragt werden kann, wenn ein Liquiditätsengpass vorliegt beziehungsweise die Insolvenz nahe ist", ergänzte Andreas Klages, der allerdings befürchtet, dass mehr Vereine auf die Hilfe zurückgreifen werden, je länger die Pandemie anhält. 11,58 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Vereine erwägen, die Vereinshilfe zu beantragen; das Programm soll über das Jahr hinaus angeboten werden.

Ein krasser Mitgliederrückgang indes ist in den Vereinen noch nicht zu beobachten. Im Mittel rechnen die Vereine mit einem Rückgang um 11,6 Prozent. "Vereinstreue schlägt Dienstleistungsmentalität", ist Landessportchef Müller froh, dass der am Anfang des Jahres noch mit 2,1 Millionen höchste Stand an Einzelmitgliedern im lsbh jemals noch keinen gravierenden Schwund erfahren hat. Überdies hätten sich die Vereine in Sachen Online-Angebote kreativ gezeigt, "freilich kann das die emotionale und soziale Komponente, in Gesellschaft Sport zu treiben, nicht aufwiegen."

Zahlen, die noch nicht für allzu große Sorgenfalten im hessischen Sport sorgen. Doch ob das so bleibt? "Die Umfrage ist eine Momentaufnahme aus dem Sommer. Wir machen uns große Sorgen, wenn wir an den Herbst und Winter denken. Die Vereine leben von Robustheit und Innovation, doch das System ist bei Anhalten der Pandemie nicht aufrechtzuerhalten. Das Vereinsgefüge am Leben zu halten, das wird für alle hessischen Vereine eine enorme Herausforderung. Die größte Herausforderung seit dem Kriegsende 1946", schloss lsbh-Boss Rolf Müller