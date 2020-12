Martinez sieht beste Saisonleistung

DBBL-POKAL-VIERTELFINALE

Das Viertelfinale um den DBBL-Pokal ist ausgelost worden. Die Bundesliga-Basketballerinnen des BC Marburg treffen dabei auf die GiroLive Panthers Osnabrück, die zuletzt wegen mehrerer Corona-Verdachstfälle am Sonntag ihre Ligapartie in Saarlouis ausfallen lassen mussten. Vorbehaltlich der Pandemie-Entwicklung sind die Viertelfinal-Begegnungen für den 3. Januar angesetzt. Nachdem Marburg im Achtelfinale zu Hause gegen Saarlouis spielte, ist das Spiel gegen Osnabrück nun das zweite Heimspiel in dieser Pokalrunde in Folge. Abgesehen von der Ausrichtung des Top-Four 2016 hatte der BC dieses Losglück zuletzt in der Saison 2006/2007.



Viertelfinale im Überblick:



Rhein-Land Lions (2. Liga) – Rutronik Stars Keltern



SNP Bascats Heidelberg – Xcyde Angels Nördlingen



BC Pharmaserv Marburg – Giro-Live-Panthers Osnabrück



Falcons Bad Homburg (2. Liga) – TSV 1880 Wasserburg. (sri)