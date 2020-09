Mission Wiederaufstieg erfolgreich

Lenka Nemeckova und der Marburger TC sind in die Hessenliga zurückgekehrt. (Foto: Philip von Geyr)

MARBURG - Die Frauen des Marburger TC sind zurück in der Tennis-Hessenliga. Das entscheidende Spiel gegen den punktgleichen RW Gießen konnten die TC-Frauen nach den Doppeln klar mit 7:2 für sich entscheiden.

Frauen, Hessenliga, Marburger TC – RW Gießen 7:2: „Es war ein hartes Match, aber wir haben uns gegen einen sehr guten Gegner letztlich verdient durchgesetzt. Die Unterstützung der 120 Zuschauer hat uns in den entscheidenden Phasen sicher geholfen“, betont TC-Spielerin Veneta Beusch. Bis zum letzten Einzel blieb es spannend am Teichwiesenweg. Zum Auftakt konnte sich Clara Kühn noch relativ souverän gegen die Gießenerin Alena Sättler mit 6:2 und 6:1 durchsetzen. Weitaus schwieriger wurde die Aufgabe für Veneta Beusch, die sich trotz großen Kampfgeistes in einem technisch anspruchsvollen Match letztlich mit 1:6 und 3:6 geschlagen geben musste. Eileen Aranas-Roth, seit Wochen in bestechender Form, zermürbte Anna Sidorenko mit ihren langen Schlägen vor die Grundlinie und anschließenden Stopps. 6:2 und 6:1 hieß es am Ende für die Marburgerin. Es war ihr sechster Einzelsieg in der laufenden Runde. Helene Kuppig konnte gegen die Gießenerin Anna Spengler nicht an ihre guten Spiele zuvor anknüpfen. Bei den vielen von beiden Seiten mit viel Power geschlagenen Grundlinienduellen streute die Marburgerin mehr Fehler als ihre Gegnerin ein. Mit dem 6:3 und 6:4-Sieg glich Gießen zum 2:2 aus.

Im Schnelldurchgang brachte die „dienstälteste“ Marburgerin, Lenka Nemeckova, die Gastgeber wieder in Führung. Gegen die 16-jährige Aaliya Nies gewann sie 6:0 und 6:0. Nemeckova hält mittlerweile einen einsamen Rekord: In fünf Ligen von der Verbandsliga bis in die erste Bundesliga stand sie für den TC schon auf dem Platz. Das Spitzeneinzel zwischen TC-Akteurin Stanislava Hrozenska und Nikol Mircheva musste die Vorentscheidung bringen, ob die Gastgeber mit einem komfortablen 4:2-Vorsprung in die Doppel gehen oder mit einem Unentschieden. Die große Match-Erfahrung half Hrozenska auch in schwierigsten Phasen, gegen die zeitweise hervorragend aufspielende 16-jährige Micheva zu bestehen. Mit ihren variabel gestreuten Schlägen zwang sie die Gießenerin immer wieder in die Defensive. 7:6 und 6:3 lautete das Ergebnis aus Marburger Sicht.

Aufgrund des für den TC beruhigenden Zweipunkte-Vorsprungs und der bekannten Doppel-Stärke der Marburgerinnen schienen die Gästen ein wenig zu resignieren. Mühelos in jeweils zwei Sätzen schraubten Hrozenska/Nemeckova, Aranas-Roth/Jennifer Krieb und Kuppig/Beusch das Gesamtergebnis auf 7:2. Mit Marburg zieht nun wieder der einzige Verein nördlich des Rhein-Main-Gebietes in die Hessenliga ein.

Männer, Gruppenliga, TC Harheim – Marburger TC 4:2: Schon nach den Einzeln war die Messe gelesen. Thomas Pfaffenroth, Dennis Simon, Klaas Wumkes und Tom Horn unterlagen in jeweils zwei Sätzen. Immerhin gelangen Pfaffenroth/Simon im Match-Tiebreak sowie Wumkes/Horn in zwei Sätzen Doppelerfolge. Der TC schließt die Runde mit einem Sieg, einem Unentschieden und vier Niederlagen auf dem vorletzten Platz ab.