München 1972 nur ein Pin auf Karte des Weltreisenden

Volker Paulus spielte in den 60er und 70er-Jahren Volleyball für den USC Gießen. In dieser Zeit war er auch in der Nationalmannschaft, mit der er bei den Olympischen Spielen 1972 in München den elften Platz belegte, aktiv. Insgesamt brachte es der heute 75-Jährige auf 80 LänderspieleVon 1980 bis 1989 war Volker Paulus Vorsitzender des USC Gießen. In dieser Zeit wurde der Club mit dem überragenden Burkhard Sude von 1982 bis 1984 dreimal in Folge Deutscher Meister. Paulus arbeitete 40 Jahre lang für das Gießener Bauunternehmen Faber & Schnepp, zuletzt als Geschäftsführer. Er lebt in Watzenborn und hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkel. (afi)