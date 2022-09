München `72: Auf und Ab für "Junge Hüpfer" vom TV Haiger

.Paul-Heinz Wellmann, geboren am 31. März 1952 in Haiger, ging bis 1974 für seinen Heimatverein TV Haiger auf die Laufbahn, gewann in dieser Zeit unter anderem 1973 sowohl über 800 als auch über 1500 Meter Gold bei den Deutschen Meisterschaften und schloss sich danach dem TuS 04 Leverkusen an. Nach seiner Karriere, die ihn zu Rang sieben bei den Olympischen Spielen in München 1972 und vier Jahre später in Montreal zu Bronze über 1500 Meter führte, blieb Wellmann bis 2017 als Geschäftsführer der Leichtathletik-Abteilung von Bayer Leverkusen sowie als Trainer und Funktionär seinem Sport eng verbunden. In Bergisch Gladbach zu Hause, geht er in seiner Freizeit gerne Golfen, aber am liebsten mit Ehefrau Gabriela und Hündin Samsara, einem Rhodesian Ridgeback, Gassi.

Thomas Wessinghage, geboren am 22. Februar 1952 in Hagen, war als Leichtathlet insgesamt 22 Mal Deutscher Meister (vor allem über 1500 Meter), ist immer noch im Besitz des deutschen Rekordes auf dieser Strecke (3:31,58 Minuten), war sechs Mal Hallen-Europameister und holte sich als Krönung 1982 in Athen den EM-Titel über 5000 Meter. Der Chefarzt einer Fachklinik für Orthopädie, Traumatologie, Sportmedizin und Kardiologie/Innere Medizin im bayrischen Bad Wiessee am Tegernsee nahm 1972 in München und 1976 in Montreal an Olympischen Spielen teil (jeweils Aus im Halbfinale), startete unter anderem für den TV Haiger (1973/4) und lange für den ASV Köln und den USC Mainz. Heute golft, joggt und rudert Thomas Wessinghage gerne in seiner Freizeit. (vsch)

Zur Serie

."München 1972", das waren heitere Spiele, geprägt von großer Leichtigkeit, getrimmt auf unbändige Gelöstheit. Der programmierte Gegenentwurf also zu den Nazi-Spielen "Berlin 1936". Zumindest eine Woche lang. Bis zu jenem 5. September, als die Blutspur des palästinensischen Terrors jegliche Ausgelassenheit ertränkte. Und elf Israelis, einem deutschen Polizisten sowie fünf der acht Geiselnehmer - auch das sollte nicht unerwähnt bleiben - das Leben kostete. Wir haben mit Mittelhessen gesprochen, die bei den Olympischen Sommerspielen vom 26. August bis 11. September 1972 in der bayrischen Metropole am Start waren. 50 Jahre danach schwelgen diese Leichtathleten, Basketballer, Volleyballer, Fußballer und Ruderer in einer kleinen Serie in Erinnerungen. (afi)