Neuauflage 2021 fest eingeplant

Zur 20. Auflage kehrte Peter Zimmermann nach mehrjähriger Pause auf den Posten des Turnierdirektors zurück und durfte sich mit Michaela Peters, der 1. Vorsitzenden des TV Marburg, über eine gelungene Woche unter dem Segel der ITF freuen. Auch 2021 will er noch einmal auf die Marburg-Open-Brücke steigen. (Foto: Christian Pomoja)

MARBURG - Man könnte sagen, die Marburg Open befinden sich in bester Gesellschaft. Nachdem die Organisatoren vom veranstaltenden TV Marburg das Tennis-Weltranglistenturnier 2020, das vom 6. bis zum 12. Juli hätte stattfinden sollen, vergangene Woche wegen der Coronavirus-Krise abgesagt hatten, zog am Mittwoch auch Wimbledon nach. Seit seiner Premiere 1877 wurde das traditionsreichste Tennisturnier lediglich durch zwei Weltkriege gestoppt, seit 1946 gab es keine Unterbrechungen.

„Jetzt ist es definitiv, die Profi-Tour auf der ATP, ITF und WTA pausiert bis zum 13. Juli, Wimbledon wurde komplett abgesagt. Das war schon schockierend“, sagt Peter Zimmermann, Turnierdirektor der Marburg Open, fühlt sich aber in der frühzeitigen Entscheidung, in Marburg keinen Wettkampf im Rahmen der ITF World Tennis Tour auszurichten, bestätigt.

„Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Marburg Open unter diesen Umständen weder sinnvoll planbar wären, noch dass wir Garantien für die Sicherheit der Zuschauer, Profis und Beteiligten hätten geben können. Deswegen haben wir uns frühzeitig dazu entschieden, das Turnier dieses Jahr ausfallen zu lassen und dann 2021 wieder auszurichten“, ergänzt Zimmermann. Der Termin für das kommende Jahr wurde beim Deutschen Tennis-Bund und bei der International Tennis Federation (ITF) bereits eingereicht und von den Dachorganisationen zugesagt und steht damit fix auf dem Terminplan für 2021.

Mit weiteren Vorbereitungen der 20 Jahre alten Traditionsveranstaltung Marburg Open hält man sich beim TV Marburg aber vorerst zurück. „Sowie sich die Situation entschärft und wir klarer sehen können, werden wir uns mit Sponsoren zusammensetzen. Wir brauchen für diese Kategorie Turnier etwa 50 000 Euro. Durch unsere Hauptsponsoren, die uns für das kommende Jahr bereits die Zusage gegeben haben, ist etwas mehr als die Hälfte davon bereits gesichert.“

Mit Robin Löffler steht ein Nachfolger schon bereit

Die Akquise der kleineren Sponsoren, die möglicherweise momentan ganz andere Sorgen haben, steht derzeit aber still. „Es wäre uns unangenehm, sie jetzt zusätzlich zu dem ganzen Theater in dieser Zeit, zu kontaktieren“, betont der langjährige Turnierdirektor Peter Zimmermann. Die Befürchtung, dass nach einem Jahr Pause die Tennis-Profis ausbleiben könnten, hat er nicht und weiß das auch zu begründen: „Wir haben uns über die vielen Jahre einen sehr guten Ruf erarbeitet“.

Eigentlich wollte Zimmermann bei der Auflage 2020 seinen Nachfolger „einarbeiten“ und dann als Turnierdirektor zurücktreten, er kündigte aber im Gespräch mit dieser Zeitung an: „Wenn ich gebraucht werde, stelle ich mich natürlich zur Verfügung“. Und so wird er seinem designierten Nachfolger Robin Löffler, Spieler der ersten Mannschaft des TV Marburg, die 2020 in der Verbandsliga antreten würde, 2021 noch einmal zur Seite stehen. „Er war schon Ballkind bei uns und kennt alle Abläufe im Umfeld. Er ist genau der Richtige und bringt sich unheimlich toll ein“, sagt Zimmermann abschließend.