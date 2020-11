Qualifikation sichern

Jetzt teilen:

HINTERLAND - (red). Der Landessportbund Hessen (lsbh) hat seine Ausbildungsbroschüre für das Jahr 2021 vorgelegt. Sie gibt auf 111 Seiten einen Überblick über die Ausbildungen des Landessportbundes Hessen, der Sportjugend Hessen und der Bildungsakademie des lsbh. „Gut qualifizierte Mitarbeitende und Ehrenamtliche sind die Basis für den Erfolg unserer Vereine. Wir hoffen daher sehr, dass wir unsere Ausbildungen auch im kommenden Jahr mit Präsenzphasen anbieten können – trotz Corona-Pandemie“, sagt der zuständige Vizepräsident Prof. Dr. Heinz Zielinski.

Dies sei insbesondere für die Vermittlung sportpraktischer Inhalte, aber auch in Bezug auf die psychosozialen Komponenten des Sports wichtig. Alle Ausbildungen werden in der Broschüre mit Inhalten, Voraussetzungen und Zielen konkret vorgestellt. Dabei wird zwischen Lizenzausbildungen auf der ersten Lizenzstufe (Übungsleiter/in C und Vereinsmanager/in C), der zweiten Lizenzstufe (Übungsleiter/in B mit den Schwerpunkten Prävention, Fitness, Ganztag oder Krebsnachsorge und Vereinsmanager/in B) sowie Ergänzungsausbildungen unterschieden. Informationen zu Voraussetzungen, Kosten, Ausbildungsterminen und -orten sind ebenso enthalten wie die Ansprechpartner/innen.

Die Broschüre kann per E-Mail an ausbildung@lsbh.de oder telefonisch unter der Rufnummer 069-6789311 angefordert werden. Zudem ist sie als PDF-Datei abrufbar. Alle Inhalte sind auch im Bildungsportal unter www.bildungsportal-sport.de zu finden, über das eine direkte Anmeldung erfolgen kann.