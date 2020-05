Rachel Arthur wechselt die Seite: Vom USC Heidelberg zum BC Marburg

(Foto: )

MARBURG, UNIVERSITÄTSSTADT - In den vergangenen drei Jahren spielte Rachel Arthur (links, im Duell mit ihrer neuen Teamkollegin Tonisha Baker) sie für die Bascats Heidelberg, für die nächste Bundesliga-Saison hat sie beim BC Marburg unterschrieben: Die 25-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit und lebt im Odenwald. Die 1,73 Meter große Shooting Guard erzielte für Heidelberg in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit in durchschnittlich knapp 28 Einsatzminuten 9 Punkte, 2,2 Assists und 1,4 Steals. „Nach drei Jahren in Heidelberg ist es Zeit, ein bisschen was zu verändern. Ich habe gute Gespräche mit dem neuen Marburger Coach gehabt und mag seine Strategie. Marburg ist auch nicht so weit von zu Hause weg“, erklärt Rachel Arthur, warum sie von der einen in die andere Universitätsstadt wechselt und ergänzt. „In Marburg habe ich schon ein paarmal gespielt und erinnere mich, dass die Fans da sehr laut und engagiert sind. Es ist eine tolle Atmosphäre, und das macht es sehr schwer für den Gegner. Ich freue mich, das jetzt mal von der anderen Seite aus zu erleben.“ Trainer Dana Beszczynski ist von seinem neuen Schützling überzeugt: „Rachel bringt Bundesliga-Erfahrung mit in unser Team. Sie ist eine vielseitige, athtetische Spielerin und auch eine starke Verteidigerin. Sie passt sehr gut zu unseren Plänen für die Saison, und ich freue mich sehr, dass sie ihr Vertrauen darin setzt, sich uns in Marburg anzuschließen.“ (sri) Foto: Tom Eisele