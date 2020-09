Siege für Melissa Niederhöfer und Sebastian Kohl

Clubmeisterschaften TC Dautphetal: Im Mixed (linkes Bild) setzten sich Daniel Prause (rechts) und Mara Vielhauer (2. von links) im Finale gegen Damenmeisterin Melissa Niederhöfer (2. von rechts) und Jan Schumann (links) durch. Die beiden jungen Frauen hatten zuvor gemeinsam das Damen-Doppelfinale gegen Gerlinde van Hoogt (mittleres Bild, links) und Svenja Prause gewonnen.Im Herren-Doppelendspiel (rechtes Bild) unterlagen Jan Kolbe (links) und Dominik Scheld (2. von links) den beiden Teilnehmern des Einzelfinales, in dem Sebastian Kohl (rechts) seinen Titel gegen Björn Becker (2. von rechts) verteidigte. (Fotos: TC Dautphetal)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL - Der TC Dautphetal hat seine diesjährigen Clubmeisterschaften beendet. Wettbewerbe wurden für die Einzel und Doppel der Damen und Herren angeboten, auch ein Mixed-Wettbewerb wurde ausgetragen.

„Die Vorrunde im Damen- und Herren-Einzel wurde über den Sommer verteilt gespielt, da wir keine Medenrunde gespielt haben. Es wurde in Gruppen jeweils zweimal gegen jeden Teilnehmer gespielt. In der Hinrunde im Modus zwei Gewinnsätze bis sechs und in der Rückrunde in Match-Tiebreaks mit dem Modus best of five. Dieser Modus kam sehr gut an und alle hatten auch ohne eine Medenrunde ordentlich Spielpraxis. Erfreulich war auch, dass sich nicht nur die jüngeren Mitglieder des Vereins an den Meisterschaften beteiligten, sondern auch ein größerer Teil unserer Herren 55/60“, zog TC-Sportwart Sebastian Kohl ein positives Fazit. Am Wochenende wurden die Finalpartien ausgespielt.

Damen (11 Teilnehmerinnen): Bei den Damen setzten sich in Gruppe 1 Melissa Niederhöfer und Lisa Theofel durch und zogen ins Halbfinale ein. Aus Gruppe 2 komplettierten Mara Vielhauer und Anika Ulbrich das Semifinale. Ins Endspiel zogen Melissa Niederhöfer (6:2, 6:0 gegen Mara Vielhauer) und Lisa Theofel (7:6, 3:6 und 6:4 gegen Anika Ulbrich) ein. Vielhauer entschied das Spiel um Platz drei durch ein 6:0 und 6:0 gegen Ulbrich für sich. Den Titel gewann Niederhöfer, die mit 6:1 und 6:2 gegen Titelverteidigerin Theofel die Oberhand behielt.

Herren (25 Teilnehmer): Bei den Herren ging es nach der Vorrunde mit dem Viertelfinale weiter: Daniel Prause – Domi Scheld 6:4, 6:3; Niklas Hikade – Klaus Bernhardt 1:6, 6:0, 6:0; Björn Becker – Kuai Yu 6:1, 6:0; Sebastian Kohl – Moritz Schmidt 6:0, 6:0. Im Halbfinale behielt Becker gegen Hikade mit 6:3, 6:0 die Oberhand. Kohl (6:1, 3:6, 6:3 gegen Prause) folgte ins Endspiel und verteidigte dort seinen Titel durch das 6:3 und 6:0 gegen Becker. Das Spiel um Platz drei ging mit 6:1 und 6:1 an Prause, der Hikade in Schach hielt.

Damen-Doppel (6 Paarungen): Nach der Vorrunde zogen Gerlinde van Hoogt und Svenja Prause sowie Mara Vielhauer und Melissa Niederhöfer ins Endspiel ein. Als Gruppenzweite qualifizierten sich Isi Krawat und Julia Heimann sowie Doris Kohl und Christiane Schneider für das Spiel um Platz drei, das Krawat/Heimann mit 4:0, 4:1 gewann. Die Favoritinnen Vielhauer/Niederhöfer machten den Titel durch ein 4:0, 4:0 gegen van Hoogt/Prause klar.

Herren-Doppel (11 Paarungen): Aus den drei Vorrundengruppen gingen Jan Schumann und Nico Kuhl, Björn Becker und Sebastian Kohl sowie Domi Scheld und Jan Kolbe als Sieger hervor. Daniel Prause und Simon Jahn komplettierten das Halbfinale als beste Gruppenzweite. In der Runde der letzten vier Doppel setzten sich Scheld/Kolbe gegen Schumann/Kuhl mit 1:4, 5:4 und 12:10 sowie Becker/Kohl gegen Prause/Jahn mit 5:3, 4:0 durch. Den Titel gewann das Duo Becker Kohl (5:4, 4:0 gegen Scheld/Kolbe), Platz drei ging an Prause/Jahn (3:5, 4:0, 11:2 gegen Schumann/Kuhl).

Mixed (9 Paarungen): Vorrunden-Gruppensieger wurden die Paarungen: Tochter Isi mit ihrem Vater Andi Krawat, Kathi Damm und Domi Scheld sowie Mara Vielhauer und Jan Schumann. Melissa Niederhöfer und Daniel Prause zogen als beste Gruppenzweite ins Halbfinale ein. Das Doppel Niederhöfer/Prause gewann dort gegen Krawat/Krawat mit 4:0 4:0, und die Paarung Vielhauer/Schumann siegte mit 5:4, 2:4, 11:8 gegen Damm/Scheld. Als Sieger aus dem Endspiel ging das Duo Niederhöfer/Prause (4:0, 4:1 gegen Vielhauer/Schumann) hervor, während sich Damm/Scheld (4:2, 5:3 gegen Krawat/Krawat) Platz drei holten.