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Montag, 04.05.2020 - 13:01
4 min

So gehen mittelhessische Sportvereine mit der Corona-Krise um

Wie fangen Sportvereine in der Corona-Krise finanzielle Einbußen auf? Wir haben uns umgehört: beim TV Wetzlar, der SG Eisenhausen, dem FC Flammersbach und dem TuS Drommershausen.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Hält die Stellung: TVW-Geschäftsführer Detlef Lange kann sich beim Indoor-Cycling die Räder aussuchen. Foto: Alexander Fischer

Hält die Stellung: TVW-Geschäftsführer Detlef Lange kann sich beim Indoor-Cycling die Räder aussuchen. Foto: Alexander Fischer

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Fotos
Hält die Stellung: TVW-Geschäftsführer Detlef Lange kann sich beim Indoor-Cycling die Räder aussuchen. Foto: Alexander Fischer

Hält die Stellung: TVW-Geschäftsführer Detlef Lange kann sich beim Indoor-Cycling die Räder aussuchen. Foto: Alexander Fischer

Weggepackt: Viele Stepper stapeln sich auf den Fluren von Studio 1. Foto: Alexander Fischer

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ZUR PERSON

Detlef Lange lebt mit seiner Frau Astrid in Lollar-Ruttershausen. Er hat zwei Töchter (35, 33) und zwei Enkel (fünf und eineinhalb). Der 63-Jährige ist seit über 30 Jahren Geschäftsführer des TV Wetzlar. Ende 2021 geht er in den Ruhestand. Als Fußballer trug er zwischen 1974 und 1982 das Trikot der Amateure von Eintracht Frankfurt, gehörte in der Spielzeit 1975/76 unter Coach Dietrich Weise sogar dem Bundesligakader der Riederwälder mit Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein, Charly Körbel, Peter Kunter, Willi Neuberger, Bernd Nickel und Ronny Borchers an, kam aber im Oberhaus zu keinem Einsatz. Danach spielte er noch acht Jahre für den Oberligisten Eintracht Haiger. (afi)

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