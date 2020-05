So gehen mittelhessische Sportvereine mit der Corona-Krise um

Detlef Lange lebt mit seiner Frau Astrid in Lollar-Ruttershausen. Er hat zwei Töchter (35, 33) und zwei Enkel (fünf und eineinhalb). Der 63-Jährige ist seit über 30 Jahren Geschäftsführer des TV Wetzlar. Ende 2021 geht er in den Ruhestand. Als Fußballer trug er zwischen 1974 und 1982 das Trikot der Amateure von Eintracht Frankfurt, gehörte in der Spielzeit 1975/76 unter Coach Dietrich Weise sogar dem Bundesligakader der Riederwälder mit Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein, Charly Körbel, Peter Kunter, Willi Neuberger, Bernd Nickel und Ronny Borchers an, kam aber im Oberhaus zu keinem Einsatz. Danach spielte er noch acht Jahre für den Oberligisten Eintracht Haiger. (afi)