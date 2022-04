Sportkegeln: Bronze für Friedhelm Bögel

Siegertreppchen der Herren B-Konkurrenz mit (von links) Rainer Scheidt (KSV Wetzlar), Rolf Rohrbach (KSG Mittelhessen) und Friedhelm Bögel (KSG Hinterland). Foto: privat

HINTERLAND - Friedhelm Bögel und Uwe Koch haben sich als Vertreter der Kegelsportgemeinschaft Hinterland bei den Bezirksmeisterschaften der Schere-Sportkegler erfolgreich in Szene gesetzt.

Im Wettbewerb der Herren A (Altersklasse Ü50) erreichte Koch mit 736 Leistungspunkten (LP) den sechsten Platz auf der Bahnanlage des Hessenmeisters und Aufsteigers in die zweite Bundesliga, SKC Waldbrunn-Hadamar. Alle Teilnehmer des wegen Corona doch sehr ausgedünnten Starterfeldes erreichten hier das Ziel der Teilnahme an den Hessenmeisterschaften, die in diesem Jahr auf den beiden Kegelsportanlagen in Hadamar (Hotel Nassau-Oranien) und Limburg-Linter (Kegelsportzentrum) stattfinden.

Auf das Siegertreppchen schafften es Marcus Nadzeyka (PTSV Dillenburg, 837 LP), Kai-Uwe Schnell (KSV Wettenberg, 830) und Manfred Schmitt (SKC Waldbrunn-Hadamar, 778).

Auch bei den Herren B (Ü60) kam es zu kurzfristigen Absagen, jedoch wurden die Titelträger in Vor- und Endlauf ermittelt. Hier vertrat Friedhelm Bögel die Farben der KSG Hinterland mit dem Gewinn der Bronzemedaille sehr erfolgreich. Nach glänzendem Auftritt als Vorlaufsieger in Hadamar mit 837 LP gelangen ihm im Endlauf 736 Holz auf der schwer zu bespielenden Anlage im Kegelsportzentrum von Limburg-Linter. Den Bezirksmeistertitel sicherte sich Rolf Rohrbach (KSG Mittelhessen, 806) vor Rainer Scheidt (KSV Wetzlar, 794 LP).

Für die an den Wochenenden des 23./24. April und 30. April/1. Mai anstehenden Hessenmeisterschaften fühlen sich die beiden Vertreter der KSG Hinterland gut gerüstet. Mit den Qualifizierten des Bezirks Nord/Ost ist dabei eine starke Konkurrenz zu erwarten, die mit ebenfalls über Bundes- und Hessenliga-erfahrenen Keglern Titelambitionen hegen wird.