Start im September?

HINTERLAND - (red). Die Saison in der German Football League (GFL) mit den Marburg Mercenaries und der Spielbetrieb in den anderen Lizenzligen des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) sollen im September starten. Geplant ist eine Saison bis November. „Absteiger wird es keine geben. 2021 werden alle Vereine in den Ligen spielen, für die sie 2020 spielberechtigt waren. Ausnahme: Die Meister der zweiten Ligen können für 2021 wählen, ob sie einen Aufstieg wahrnehmen wollen“, heißt es in einer Mitteilung auf der Internetseite der GFL.