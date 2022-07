3 min

Tennis: Die Felder für die Marburg Open sind bereitet

Nach dem Ende des Sign-In am Sonntagabend beginnt am Montag die Qualifikation beim ITF-Ranglistenturnier an der Willy-Mock-Straße. Mal schauen, wer sich ins Hauptfeld kämpft.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar