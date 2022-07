Tennis-Marburg-Open: An der Lahn zieht "Rapha" voll durch

Was für ein Krimi am Samstagnachmittag: Jannik Opitz und Maik Steiner haben den Doppel-Titel bei den Marburg Open gewonnen. In einem enorm spannenden und ausgeglichenen Finale setzte sich das Duo aus Hildesheim und Erbach im Odenwald mit 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 12:10 gegen die ukrainische Kombination Illya Biloborodko/Wolodymyr Uschylowskij durch. Dabei wehrten Opitz/Steiner beim Stand von 5:9 im entscheidenden Champions-Tiebreak vier Matchbälle ab und fielen sich nach dem Happyend überglücklich in die Arme. (vsch)