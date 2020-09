TF Lohra dominieren die Kreisliga A

(Foto: )

LOHRA - Ohne Punktverlust haben die Tennisfreunde (TF) Lohra den Meistertitel der Kreisliga A (4er) eingefahren. Der 4:2-Erfolg über den TC Biedenkopf am letzten Spieltag war der vierte Sieg im vierten Spiel. „Die beiden Neuzugänge aus Cappel, Stefan Knierim und Patrick Voyé, sowie Rückkehrer Manuel Blatt waren unsere Erfolgsgaranten für den Aufstieg im dritten Versuch, nachdem es in den vergangenen Jahren knapp nicht gereicht hatte“, so Valeri Birnbaum, der eine 5:0-Bilanz spielte. Über die Meisterschaft freuen sich Patrick Voyé (hinten von links), Lukas Rupp und Mannschaftsführer Sven Haendel sowie Stefan Knierim (vorne von links) und Valeri Birnbaum. mra/Foto: Michael Rupp