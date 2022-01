Thomas Weikert: "Ein Olympia-Boykott nutzt niemandem"

Thomas Weikert (60) ist Rechtsanwalt in Limburg mit Schwerpunkt Familien- und Sportrecht. In der Tischtennis-Bundesliga spielte er für den TTC Herbornseelbach und Grün-Weiß Bad Hamm. Seit 1990 steht er wieder für seinen Heimatverein TTC Elz an der Platte. Als Funktionär wurde er 1995 Vorsitzender des Kontrollausschusses des Deutschen Tischtennis-Bundes. 2001 wurde der Familienvater kommissarischer Generalsekretär, 2002 Justiziar und 2005 als Nachfolger von Walter Gründahl DTTB-Präsident. 2008 übernahm Weikert den Vorsitz des Trägervereins der Trainerakademie Köln des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Beim Annual General Meeting 2009 wurde er zum Vizepräsidenten - einem von acht - des Weltverbands ITTF gewählt. Seit September 2013 war er Stellvertreter des ITTF-Präsidenten Adham Sharara, am 1. September 2014 übernahm er dessen Amt. Am 10. März 2015 gab er den Posten des DTTB-Präsidenten auf, Nachfolger wurde Michael Geiger. Am 31. Mai 2017 wurde Weikert während der WM in Düsseldorf für eine zweite Amtszeit als ITTF-Chef gewählt. Diesen Posten gab er Ende 2021 ab, als er als Nachfolger von Alfons Hörmann DOSB-Präsident wurde. (afi)