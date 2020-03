Tim Schmidt-Weichmann leitet die Sportschule des Landessportbunds in Frankfurt

Tim-Frederic Schmidt-Weichmann wurde am 21. Oktober 1983 in Laubach geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er studierte an Justus-Liebig Universität in Gießen Sport, Psychologie sowie Soziologie und war als Pädagogischer und Wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Gießen, Leipzig, Osnabrück und Erlangen-Nürnberg tätig. Zudem arbeitete Schmidt-Weichmann als Sportreferent des Kreis-Sportbundes Emsland sowie von Oktober 2017 bis September 2019 als Leiter der Sport- und Bildungsstätte Wetzlar, bevor er im Oktober 2019 die Leitung der Sportschule in Frankfurt übernahm. In seiner Freizeit betätigt er sich gerne als Fußballer (Spieler und Trainer) sowie Handballer, spielt Tennis und fährt Rad sowie Ski. (am)