Tina Hermann jagt die Konkurrenz vor sich her

Die Skeleton-WM der Frauen in Altenberg mit Tina Hermann besteht aus vier Läufen, die sich über zwei Tage verteilen. Die ersten beiden Durchgänge gehen am Donnerstag (9 Uhr/10.30 Uhr) über die Bühne (Livestream im BSD-Portal). Die Entscheidung fällt in Lauf drei und vier am Freitag (9 Uhr/10.30 Uhr)Die ARD zeigt Ausschnitte davon ab 14.10 Uhr). (red)