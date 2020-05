Trio verlässt Marburg, aber die Kapitänin bleibt an Bord

Katlyn Yohn verlässt den BC Marburg als Vereins-Rekordhalterin in Sachen Drei-Punkte-Treffer. (Foto: Jürgen Laackman/PSL)

MARBURG - Marburg. Der Kader des Damen-Basketball-Bundesligisten BC Marburg für die Saison 2020/21 nimmt weiter Konturen an. Drei Spielerinnen der vergangenen Spielzeit kehren nicht mehr zu den „Blue Dolphins“ zurück, die noch verletzte Kapitänin allerdings bleibt an Bord.

Marie Bertholdt hat ihren Vertrag um ein Jahr verlängert. In der vergangenen Saison bestritt die zwölffache deutsche Nationalspielerin wegen einer schweren Knieverletzung nur die ersten acht Spiele für das Marburger Team. „Ich freue mich sehr, auch meine vierte Saison in Marburg zu spielen! Hier schätze ich sehr meine Mitspielerinnen, das bekannte Umfeld, die Fans, und noch vieles mehr. Ich freue mich auch darauf, so bald wie möglich wieder auf dem Feld zu stehen, nachdem ich meine Reha vollständig abgeschlossen haben werde. Im Moment bin in noch zu Hause in Kalifornien und hoffe, dass, je nach Lage, wir als Mannschaft bald wieder alle zusammen in der Halle sind, trainieren können, und uns gemeinsam mit unserem neuen Trainer auf die nächste Saison vorbereiten“, so die 25-jährige Deutsch-Amerikanerin.

Auch der neue BC-Headcoach Dana Beszczynski begrüßt es sehr, „dass Marie sich dafür entschieden hat, für die nächste Saison in unser Team zurückzukehren. Sie ist eine Führungspersönlichkeit auf und neben dem Feld, nimmt auch in der Kabine Einfluss und ist ein Vorbild für junge Mädchen, die Basketball spielen. Ich freue mich auf ihre Rückkehr aufs Feld und darauf, sie dabei zu unterstützen, ihre Ziele als Spielerin zu erreichen, was auch uns als Team dazu verhelfen wird, unsere Ziele zu erreichen“, glaubt Beszczynski.

Kiss-Rusk und Ivashchanka räumen Center-Position

Auch im Hinblick auf das Budget in wegen der Corona-Krise unsicheren Zeiten werden drei bisherige Leistungsträgerinnen in der kommenden Spielzeit nicht mehr für das Marburger Team auflaufen. Alexandria Kiss-Rusk verletzte sich im November 2019 im selben Spiel wie Marie Berthold schwer an der Schulter. Die 26-jährige Centerin mit ungarischem Pass fiel bis zum Ende ihrer zweiten Saison beim BC aus und kehrt nicht aus ihrer kanadischen Heimat nach Marburg zurück. Maryna Ivashchanka war im Januar zum BC gestoßen, um während der Verletztenmisere für Entlastung unter den Körben zu sorgen und hatte so ihren Anteil am sportlichen Klassenerhalt. Auch die Weißrussin wird das blaue Trikot nicht wieder überstreifen.

Abschied von Dreier-Rekordhalterin Katlyn Yohn

Und auch die Rückkehr von Katlyn Yohn bleibt ein Intermezzo. Die 29-jährige US-Amerikanerin war nach vier Spielzeiten in Marburg nach Australien zu den Kalamunda Eastern Suns gewechselt, um dort ihre Karriere zu beenden. Im Dezember letzten Jahres hatte sie sich entschieden, ihrem Herzensverein wegen dessen angespannter Personalsituation bis Saisonende auszuhelfen. In ihrem letzten Spiel für den BC Marburg stellte die herausragende Distanzschützin den Allzeit-Mannschaftsrekord für Drei-Punkte-Treffer ein.