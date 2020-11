„Trump ist mit allem gescheitert“

DIE WAHL IN ARIZONA

Die 27-jährige Megan Mullings stammt aus der 252 000-Einwohner Stadt Glendale im US-Bundesstaat Arizona, rund 14 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Phoenix. Im County Maricopa, dem mit Abstand bevölkerungsreichsten Arizonas, gewann Joe Biden mit 1 040 553 Stimmen (50,3 Prozent), gegenüber 995 480 (48,1) für den amtierenden Präsidenten Donald Trump, bei einer Wahlbeteiligung von 79,8 Prozent.



In anderen Wahlbezirken des Bundesstaats Arizona lief die Auszählung am Freitag noch. Da die Differenz bei 99 Prozent ausgezählter Stimmen relativ gering war, wurde der Staat erst in der Nacht auf Freitag von verschiedenen Medien als von Biden gewonnen (Projected Winner) erklärt. Biden lag mit 49,4 zu 49,1 Prozent vorne und hatte rund 11 000 Stimmen Vorsprung (Stand bei Redaktionsschluss am Freitagabend). 1,5 Prozent gingen an die dritte Kandidatin Jo Jorgensen. Arizona entsendet 11 Mitglieder in das 538-köpfige Kollegium, das den Präsidenten wählt.



Centerin gesucht



Jordan Stotler hat den BC Marburg verlassen. Die 22-Jährige hatte aus nachvollziehbaren privaten Gründen um eine sofortige Vertragsauflösung gebeten, um nach Hause fliegen zu dürfen. Dem hat der Verein entsprochen. Sie ist bereits von Frankfurt aus auf dem Weg zurück in die USA. Gerade erst hatte die Centerin die Quarantäne überstanden, nachdem im Marburger Team drei positive Corona-Tests aufgetreten waren. Sie war als Nachverpflichtung erst am 16. Oktober in Marburg eingetroffen. Der Verein ist nun auf der Suchen nach einer Nachverpflichtung. Das nächste Spiel ist für den 22. November in Osnabrück terminiert. (sri)