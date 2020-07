TVB-Jungs Hessens dritte Kraft im Sand

Biedenkopfs U15-Volleyballer (von links) Jonas Dettbarn, Kim Backhaus, Ole Dünnes, Joris Backhaus, Till Nassauer und Leonard Fink (rechts Trainer Wolfhard Glodde) zähöen auch im Sand zur Hessischen Spitzenklasse. Beim Landesturnier in Büdingen wurden sie Dritter. (Foto: TV Biedenkopf)

BÜDINGEN - (agl). Zum Restart in den Wettkampfmodus sind am vergangenen Wochenende in Büdingen die Hessischen Beachvolleyball-Vereinsmeisterschaften der Altersklasse U25 ausgetragen worden, die noch zur Saison 2019/2020 zählen. Die Jungs des TV Biedenkopf erwiesen sich dabei als dritte Kraft in Hessen – wobei für die Hinterländer Talente auch mehr möglich war.

Zu einer Vereinsmannschaft gehören sechs Spieler. In jeder Begegnung werden zwei Spiele „Zwei gegen Zwei“ und eine Partie „Vier gegen Vier“ ausgetragen, jeweils über einen Satz. Die Anzahl der gewonnen Sätze entscheidet die Begegnung.

In Büdingen traten bei den U15-Jungs fünf Mannschaften an. Unter Einhaltung der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln entwickelte sich ein spannendes Turnier, das die favorisierte Mannschaft von der DJK Freigericht klar für sich entscheiden konnte.

Der TV Biedenkopf schickte ein sehr junges Team ins Rennen. Bis auf einen Spieler können alle auch in der kommenden Saison noch U15 spielen. Die Schützlinge von Trainer Wolfhard Glodde hatten sich auf den vereinseigenen Beachfeldern gut auf den Neustart vorbereitet, was sich im Turnierverlauf zeigen sollte. Zunächst wurde gegen den TuS Kriftel II mit 3:0 gewonnen. Gegen Eintracht Wiesbaden stand es nach den beiden Zwei-gegen-Zwei-Begegnungen 1:1. Im entscheidenden Satz Vier gegen Vier führte das Team aus der Landeshauptstadt bereits mit 24:19, doch mit einer unglaublichen Aufholjagd errangen Kim Backhaus, Joris Backhaus, Jonas Dettbarn, Ole Dünnes, Leonard Fink und Till Nassauer mit 26:24 noch den 2:1-Sieg.

Gegen Freigericht wurde danach mit 0:3 verloren, so ging es im letzten Spiel gegen Kriftels erste Garnitur um die Vizemeisterschaft. Auch hier musste der Vier-gegen-Vier-Satz die Partie entscheiden. Wieder wurde es sehr knapp, mit 25:23 hatten die Krifteler Jungs das bessere Ende für sich.

Biedenkopfs Trainer Wolfhard Glodde zog dennoch ein positives Fazit: „Für die Jungs war es ein guter Abschluss einer ungewöhnlichen Saison. Sie waren natürlich zunächst etwas enttäuscht, ich bin mit ihrer Leistung aber sehr zufrieden. Sie haben gezeigt, dass sie auch im Sand zur hessischen Spitze gehören.“

Abschlussplatzierung: 1. DJK Freigericht, 2. TuS Kriftel I, 3. TV Biedenkopf, 4. Tus Eintracht Wiesbaden, 5. TuS Kriftel II.

Am kommenden Wochenende finden in Frankenberg die Beachvolleyball-Hessenmeisterschaften der weiblichen und männlichen Altersklassen U17 (Samstag) und U18 (Sonntag) statt.