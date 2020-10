Udo Adam erwischt Sahnetag und knackt eigene Bestmarke

Tagesbester mit persönlichem Rekord: Udo Adam. (Foto: Jens Schmidt)

BUCHENAU - (upz). Klarer 3:0-Heimerfolg für die Reserve des VSportkegel-Verbandsligisten KSG Hinterland. In der Nachholbegegnung vom 2. Spieltag der Bezirksliga gegen dritten Anzug des Hessenligisten KSG Dillenburg-Herborn dominierte das Team um Spielführer Udo Adam mit 3022:2604 ganz klar das Geschehen. Mit 821 Leistungspunkten (Lp) erzielte Adam als Anstarter eine neue persönliche Bestmarke und folgerichtig das Tagesbestresultat auf den Bahnen des Bürgerhauses Buchenau. An seiner Seite gelang auch Artur Jilke mit 775 Lp ein ansprechendes Ergebnis, wenn er auch durch einige vermeidbare Fehler weniger hätte noch besser punkten können. Damit war das Spiel aber auch quasi schon entschieden. Dem Dilltaler Starterblock Björn Fuhrmann (752) und Hans-Dieter Sauerwald (606) wurden klar die Grenzen aufgezeigt. Auch der zweite Spielabschnitt stand ganz im Zeichen der KSG. Den souveränen und verdienten „Dreier“ sicherten Dirk Balzer (724) und Altmeister Reinhold „Ede“ Wolf (702) gegen den am Ende konsternierten Gegner, der mit Annett Hoffmann (629) und Francisco Martinez-Iglesias (617) der Überlegenheit der KSG nichts mehr entgegen setzen konnte. „Ein 3:0 war schon das klar ausgemachte Ziel, und es könnte in der Endabrechnung den Ausschlag für den Klassenverbleib bedeuten“, schätzt Artur Jilke den Erfolg optimistisch ein, „auch unsere Erste kann im Saisonverlauf davon nur profitieren!“