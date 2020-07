Corona-konformes Gruppenfoto nach der Spendenübergabe (v. l.): Benedikt Pinger (Pharmaserv Logistics), Bernd Prior (CSL Behring), Dr. Markus Mohr (Fachdienstleiter Kultur und Sport des Landkreises Marburg-Biedenkopf), Dr. Barbara Kalina (CSL Behring), Björn Backes (Fachdienst Sport der Stadt Marburg), Jürgen Hertlein (Vorsitzender des Sportkreises) und Kirsten Dinnebier (Marburger Stadträtin und Sportdezernentin). (Foto: Helmut Schaake)

Jetzt teilen:

MARBURG - (rsk). In Zeiten von Corona sind Desinfektionsmittel zur Minimierung der Ansteckungsgefahr auch bei den heimischen Vereinen gefragt, was natürlich die Vereinskassen zusätzlich belastet. CSL Behring und der Standortbetreiber Pharmaserv spendeten nun 1200 Liter Desinfektionsmittel – zur Hälfte Hand- und zur anderen Hälfte Flächendesinfektionsmittel – aus eigener Produktion an lokale Sportvereine.

Erleichterung zur Umsetzung der Richtlinien

Bei der offiziellen Spendenübergabe vor dem Eingang des Sportamtes Leopold-Lucas-Straße im Georg Gaßmann-Stadion in Marburg bedankte sich der Sportkreisvorsitzende Jürgen Hertlein nach seinen Grußworten für die Unterstützung.

Stadträtin und Sportdezernentin Kirsten Dinnebier schloss sich den Dankesworten an CSL Behring im Namen der Stadt Marburg, Dr. Markus Mohr, Fachdienstleiter Kultur und Sport, im Namen des Landkreises Marburg-Biedenkopf, an. Es sei eine große Unterstützung für die Sportvereine, denen es dadurch erleichtert werde, die corona-bedingt nötigen Hygiene-Anforderungen zu erfüllen.

„Wir wollten zum Gemeinwohl in den Vereinen etwas beitragen“, sagte Dr. Barbara Kalina, Bereichsleiterin Produktion bei CSL Behring. Für die Verteilung an die Vereine und für den Nachschub will CSL Behring nach telefonischer Absprache mit Peter Jacobi vom Sportkreis sorgen.