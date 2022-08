Viele frische Weltmeister messen sich auf Holzbahnen

Wie immer in Buchenau am Start sind der neue und nun fünfmalige Einzelweltmeister André Laukmann (hinten, Mitte) und seine Mitstreiter vom Deutschen Mannschaftsmeister SK Red Lions Heiligenhaus. Foto: SK Heiligenhaus

BUCHENAU - Am Samstag steigt die nunmehr bereits sechste Auflage des mittlerweile wohl traditionellen Kegelevents der KSG Hinterland. Auf der Vier-Bahnenanlage im Buchenauer Bürgerhaus geben sich auch viele neue Weltmeister ein Stelldichein.

Das Einladungsturnier dient der Vorbereitung auf die kommende Saison der Kegelsportler aus Biedenkopf und Dautphetal, die in der abgelaufenen Spielzeit den Klassenerhalt in der Verbandsliga erst am letzten Spieltag sichern konnten. "Unsere Saison war geprägt von einem erheblichen Personalmangel aufgrund von Rücktritten fest eingeplanter Spieler sowie Corona- und verletzungsbedingten Ausfällen, was nicht zu erwarten war. Wir hoffen, dass wir diesmal erst mal einen guten Start erwischen", so KSG-Sportwart Friedhelm Bögel. "Das Event ist für uns eine sportliche Standortbestimmung, bei der wir uns im direkten Vergleich mit gestandenen Bundesligaspielern messen werden."

Den Hinterländer Sportkeglern ist es gelungen, wieder ein hochkarätiges Starterfeld zusammenstellen, das personell gespickt ist mit einer Auswahl der aktuell erfolgreichsten Akteure, die in den vergangenen Wochen sowohl bei den Deutschen Meisterschaften in Oberthal, als auch bei den Weltmeisterschaften in Trier zahlreiche Titel einheimsen konnten.

Alleine drei Teams stellt dabei der neue Deutsche Mannschaftsmeister, Red Lions Heiligenhaus. Als Zugpferd der Veranstaltung darf sich die KSG wieder auf André Laukmann freuen, der nunmehr schon zum fünften Mal in Folge den Titel des Einzelweltmeisters erringen konnte. In seinem "Team Laukmann" treten mit Corinna Ifland (KSF Wuppertal), Ralf Tönsmann und Timo Mandelik weitere neue Weltmeister in den Mannschafts- und Paarkampfdisziplinen an. Auch seine weiteren Mannschaftskameraden aus Heiligenhaus wurden bei der "Deutschen" sowie der WM mit reichlich Edelmetall gesegnet. "Wir sind auf ihre Auftritte sehr gespannt und wollen sehen, inwieweit wir ihnen auf unserer Anlage Paroli bieten können", zeigt sich Bögel optimistisch. Im Team der Red Lions I werden Knut Martini, Marcel Grote, Thomas Habeth und Marcel Schneimann antreten. Team II setzt vornehmlich auf die Zweitligaformation mit Stefan Christ, Jan Mauer, Michael Schendzielorz und Sascha Winkler.

Sehr erfreut zeigen sich die Hinterländer auch über die Teilnahmezusage des TSV Salzgitter, dem Meister der 2. Bundesliga Nord und Aufsteiger in die 1. Bundesliga. In den Reihen der Niedersachsen werden die hoffentlich zahlreich zu erwartenden Zuschauer mit Felix Simmert einen "alten Bekannten" wiedersehen, der bis zu seinem Wohnortwechsel im Jahr 2018 lange Jahre als Leistungsträger der KSG Hinterland und der SKV Marburg erfolgreich war. Der Ex-Hessenmeister der Jugend und Junioren freut sich auf die Teilnahme an seiner alten Wirkungsstätte ganz besonders nicht nur auf das Aufeinandertreffen mit seinen ehemaligen Mitstreitern, im Besonderen aber auf das Duell mit seinem Vater Uli Piechaczek: "Das wird bestimmt ein sehr emotionaler Moment werden!" Mit Jörg Brandenburg bietet das Team auch den neuen Deutschen Vizemeister der Senioren auf, Philipp Unger und Wolfgang Sparenberg komplettieren die "Nordlichter", die mit Hans-Joachim Röttgen auch ihren eigenen Coach aufbieten werden. Den ehemaligen Spitzenkegler, Europameister 1981 und Weltmeister von 1983, kennen die heimischen Kegler noch aus den erfolgreichen Zweitliga-Zeiten des SKC Rot-Weiß Biedenkopf: "Jochen war sets einer der besten Spieler in seinen mehreren hundert Bundesligaeinsätzen und wird sich sicherlich an die Spiele in der ,Esse' gut erinnern", vermutet der KSG-Vorsitzende, Helmut Heinzerling. Bekannt ist Röttgen übrigens auch als Sachbuchautor. Sein Lehrbuch "Kegeln leicht gemacht" vermittelt sowohl umfangreiches Basiswissen als auch hilfreiche Tipps rund um das Kegeln als Sport und als Freizeitgestaltung. Man kann es übrigens unter seinem Titel im Internet aufrufen und im PDF-Format herunterladen.

Das Team Hessen wird diesmal gebildet aus Perspektivspielern wie dem Vize-Hessenmeister und DM-Finalisten bei den Junioren, Jan Anders (Wettenberg), und "Alten Hasen" wie Oliver Wloszyk vom Hessenligisten Kirberg, Carsten Grün (Hessenpokalsieger Dillenburg-Herborn) und Matthias Simon (SKV Heiligenhaus, ehemals Gut Holz Allendorf/Lumda).

Bliebe noch das Team Hinterland zu erwähnen, das diesmal mutmaßlich nur die Außenseiterrolle tragen und von Friedhelm Bögel als Vize-Hessenmeister und DM-Semifinalisten der B-Senioren angeführt wird. Ihm zur Seite stehen Jörg Czernetzki, Udo Adam und Uli Piechaczek. "Unser Anspruch kann es nur sein, mit der hochkarätigen Konkurrenz einigermaßen mitzuhalten", steckt Vorsitzender Helmut Heinzerling das Ziel vorsichtig aus. "Wir freuen uns auf unsere Gäste und erwarten spannende Duelle sowie tolle Resultate. Im Vordergrund steht für uns aber die freundschaftliche Begegnung. An dieser Stelle bedanken wir uns schon jetzt ganz besonders bei allen unseren Gönnern, die diese Veranstaltung und unseren Verein finanziell im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen!"