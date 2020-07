Weltmeister beim „Holzmachen“

Neben Serienweltmeister André Laukmann wird auf der Kegelanlage im Buchenauer Bürgerhaus am Smstag auch Nationalspielerin Conny Ifland (links) mit von der Partie sein. (Foto: Jens Schmidt)

BUCHENAU - Am Samstag ab 11 Uhr geben sich in Buchenau einmal mehr Sportkegler von internationalem Spitzenniveau ein Stelldichein. Gleich drei Weltmeister kann die KSG Hinterland bei der vierten Auflage ihres „Sportkegelevents der Elite“ auf den Bürgerhausbahnen begrüßen. Das Team der Gastgeber geht erstmals mit Neuzugang Marcus Müller an den Anlauf.

Das Turnier auf der Vier-Bahnenanlage hat sich seit der Premiere im Jahr 2017 auch für die beteiligten Erst- und Zweitliga-Cracks als wichtiger Mosaikstein der Vorbereitung auf die neue Saison etabliert, die in diesem Jahr am 5. September beginnen soll. Die Hinterländer Kegler starten am darauffolgenden Samstag in Hermannstein gegen den KSV Wetzlar II in die Spielzeit 2020/21 der Verbandsliga Süd-West, in der sie durchaus Ambitionen auf die Hessenliga-Rückkehr hegen.

Aushängeschild der Veranstaltung ist natürlich einmal mehr der vierfache und amtierende Einzelweltmeister André Laukmann, der auch die Buchenauer Holzbahnen vor vier Jahren grundüberholt und erst vor wenigen Wochen nachjustiert und neu abgenommen hat. Kein Wunder, dass der Westfale 2018 mit 938 Holz den Bahnrekord in andere Dimensionen schraubte.

Der herausragende Scherenkegler des Jahrzehnts bringt eine ganze Reihe seiner Teamkameraden vom deutschen Vizemeister SK Heiligenhaus mit ins Hinterland. „Und auch wenn durch die Absagen von Knut Martini wegen privater Verpflichtungen und Holger Parassini, der eine Mandeloperation hinter sich hat, zwei Kegelgrößen leider nicht am Start sind, konnten wir mit den Bundesliga-Spielern Robin Holler und Sascha Winkler, der 2016 mit Laukmann der Meistermannschaft der KSG Montan Holten-Duisburg angehörte, sehr guten Ersatz verpflichten“, freut sich KSG-Sportwart Friedhelm Bögel. Die beiden Letztgenannten treten zusammen mit SKH-Kapitän Marcel Grote, und dem ehemaligen Deutschen, Europa- und Paarkampf-Weltmeister Marcel Schneimann als „Team Heiligenhaus“ an.

Im „Team Laukmann“ stehen neben dem Serienweltmeister noch Corinna Ifland vom Damen-Bundesligisten KSF Wuppertal, Buchenau-Debütant Raffael Tönsmann vom Bundesliga-Sechsten TG Herford und der ehemalige Jugend-Weltmeister Timo Mandelik (ein Kasseler mit familiären Wurzeln in Stadtallendorf), der vom SK Kamp-Lintfort zum Laukmann-Klub Heiligenhaus gewechselt ist.

Aber auch der Rest des Teilnehmerfeldes kann sich absolut sehen lassen. Unter anderen ist die Elite des heimischen Zweitbundesligisten Meteor 85 Mittelhessen in Buchenau dabei, allerdings in verschiedenen Mannschaften. Martin Albach und Kai Bolte bilden zusammen mit Tobias Brill und René Windolf vom Erstligaaufsteiger Alle Neun Bosserode das „Team Bundesliga“. Als Ranglistenzweiter der abgelaufenen Saison war insbesondere Brill Garant des Titelgewinns der Osthessen in der 2. Bundesliga Süd. Im „Team Hessen“ sind die „Meteoriten“ Alexander Lehnhausen und Rolf Rohrbach sowie zwei Cracks des Hessenliga-Vertreters KSG Dillenburg-Herborn versammelt, der ehemalige Zweitligakegler Oliver Welle und der spanische Nationalspieler Javier Martinez.

Als fünfte Mannschaft am Start, aber auf eigener Anlage bestimmt nicht das fünfte Rad am Wagen ist das „Team Hinterland“. Besonders freut sich der seit sieben Jahren in Breidenbach lebenden Marcus Müller, Hessischer Einzelmeister von 2014 auf sein allererstes Heimspiel in Buchenau. Friedhelm Bögel, der im Vorjahr stark verbesserte Artur Jilke und Ulrich Piechaczek nach überstandener Knieverletzung komplettieren das KSG-Quartett. Als Ersatzmann steht Uwe Koch bereit, der nach Problemen im Sprunggelenk aber noch nicht wieder hundertprozentig fit ist.

Entsprechend des illustren Teilnehmerfeldes ist der Spielmodus den Bundesliga-Vorgaben angepasst: Auf jeder der vier Bahnen werden von jedem Spieler 15 Wurf in die Vollen und 15 Wurf Abräumen mit Gassenzwang gespielt. Möglich gemacht hat die Veranstaltung erst ein ausgefeiltes Hygiene-Konzept. „Jeder kegelt mit seinen eigenen Kugeln, die er nach jedem Durchgang desinfizieren muss und mit auf die nächste Bahn nimmt“, erklärt der KSG-Vorsitzende Helmut Heinzerling. In den Räumen der Kegelanlage dürfen sich maximal 50 Personen gleichzeitig aufhalten. Jeder muss vor Eintritt seine Hände desinfizieren und sich in eine der drei Listen (Aktive, Mitglieder und Zuschauer) eintragen. Der Mindestabstand von 1,50 Meter muss eingehalten werden. Da die Anlage unter Obhut der KSG steht, besteht keine Maskenpflicht. „Jedem steht es selbstverständlich frei, eine Maske zu tragen“, betont Heinzerling. Während die Theke auf der Anlage nicht besetzt ist, werden auf der Wiese vor dem Bürgerhaus Getränke, Würstchen und belegte Brötchen angeboten.

Wie ernst dieses Vorbereitungsturnier genommen wird, zeigt schon alleine die Tatsache, das das Team Laukmann schon am Freitag anreist und noch einen Trainingsdurchgang absolvieren möchte.

„Wir erwarten wieder ein Kegelevent der absoluten Spitzenklasse, was weit und breit einzigartig ist. Wer einmal Kegelsport auf allerhöchstem Niveau mit Serien von 10 und mehr Vollen in Serie sehen möchte, sollte sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen“, wirbt KSG-Sportwart Friedhelm Bögel.