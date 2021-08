Werner Damm lebt nicht mehr

Der ehemalige HR-Sportjournalist Werner Damm ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Foto: Werner Damm

WETZLAR - Als wir uns im Februar letztmals trafen, wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag, war es wie immer. Er berichtete von kommenden Aufgaben, von Urlauben, von sportlichen Aktivitäten, er sprühte nur so vor Tatendrang, er sprudelte vor Lebenslust. Er hatte noch richtig viel vor. Und er betonte immer: In den zehn Jahren, in denen er schon in Rente war, ist es ihm nie langweilig geworden. Nicht einen Tag. "Viele fallen in ein Loch, ich erklimme noch Gipfel." Ein Mann wie ein Baum, wie immer braun gebrannt, der in seinem neuen Domizil über den Dächern von Gießen erzählen konnte, ohne dass es langweilig wurde. Weil er schon so unendlich viel erlebt hatte. Und noch erleben wollte. Am vergangenen Freitag ist Werner Damm aus dem Leben gerissen worden. Die Nachricht hat nicht nur viele Menschen in Mittelhessen, sondern alle, die mit dem Sport irgendwie verbunden sind und waren, schockiert. Denn den Mann mit der hohen Stirn und der sonoren Stimme, der das mittelhessische "R" so charmant rollte, dass es längst Kult geworden ist, kannten viele.

Rund 35 Jahre lang war Werner Damm Freier, Fester Freier, Reporter, Redakteur, Moderator und stellvertretender Sportchef beim Hessischen Rundfunk. Festangestellt, was in der TV-Branche selten ist. 2011 endete seine Dienstzeit. Privat mit einer zünftigen Hüttensause in Willingen. Und dienstlich mit einem letzten Interview bei der Leichtathletik-WM im südkoreanischen Daegu, bei dem seine Kollegen ein Plakat ausrollten: "Vielen Dank, Werner." Damm standen die Tränen in den Augen.

Bei allen Olympischen Spielen von 1984 in Los Angeles bis 2016 in Rio de Janeiro war der begeisterte Vespa-Fahrer im Einsatz. Im Sommer wie im Winter. Außerdem bei allen Leichtathletik-Welt- und Europameisterschaften sowie Paralympics. Er kannte sie alle, die Großen der Szene. Und sie kannten ihn, wenn er sie auf den Tribünen und Tartanbahnen dieser Erde oder im Studio Rede und Antwort stehen ließ.

Eigentlich wollte der Sport- und Englischlehrer, der sich einst ein paar Groschen parallel zum Studium im Innendienst im Funkhaus am Dornbusch dazuverdiente, in den Schuldienst. Bis ihm eines Tages der damalige Sportchef Wolfhard Kuhlins ein Bekenntnis zum Sender abrang. Und sich Werner Damm nicht zweimal bitten ließ, in eine Redaktion einzusteigen. Der passionierte Skifahrer, Radfahrer, Tennisspieler und Basketballer saß später bei der Tour der Hoffnung stets fest im Sattel, führte auf der ehemaligen Yacht von Milliardär Aristoteles Onassis für betuchte Gäste an der Seite des Wetzlarer Stimmenimitators Hans-Jürgen Schupp Sketche auf, war bei den kickenden Damen von Eintracht Frankfurt Stadionsprecher und produzierte für die Fußballer des FC Gießen den Livestream.

Der Vater zweier Söhne (Daniel 39, Benjamin 35) und stolze Opa des kleinen Hugo und der kleinen Leni hatte noch richtig viel vor. Doch er wurde brutal aus dem Leben gerissen.