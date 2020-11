Wochenendspiele des BC Marburg fallen beide aus

Jetzt teilen:

MARBURG - (sri). Beide für kommendes Wochenende angesetzten Spiele der Damen-Basketball-Bundesliga mit Beteiligung des BC Marburg fallen aus. Wann die Spiele nachgeholt werden, steht noch nicht fest.

Die für Samstag in Chemnitz geplante Partie der Young Dolphins Marburg in der 2. DBBL Nord wird verschoben, weil sich die Chemcats in Quarantäne befinden.

Da der BC Marburg für seine für Sonntag in Osnabrück terminierte Begegnung in der 1. DBBL aufgrund zahlreicher Verletzungen und fortdauernder Erkrankungen keine spielfähige Mannschaft stellen könnte, hat die Liga-Leitung dem Marburger Verlegungsantrag entsprochen. Das nächste angesetzte Pflichtspiel des Erstliga-Teams ist das bereits einmal verschobene Pokalspiel beim Zweitligisten Baskets Düsseldorf am Mittwoch, 25. November, 20 Uhr.

Spiel in Halle soll am 13. Januar nachgeholt werden

Das am 31. Oktober wegen mehrerer positiver Corona-Tests innerhalb des Blue-Dolphins-Teams ausgefallene Auswärtsspiel der 1. DBBL bei den Lions des SV Halle ist für Mittwoch, 13. Januar 2021, 20 Uhr, neu angesetzt worden.

Für das am 7. November ausgefallene Heimspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg gibt es noch keinen neuen Termin.