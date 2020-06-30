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Dienstag, 30.06.2020 - 00:00
6 min

Zwei Hartenröder Teams mit weißer Weste

Von Jens Kauer, Rolf Schäfer und Werner Karl
Jörg Schreiner ist ganz dicht dran am Ehrenpunkt der Hartenröder Herren 40, muss sich aber im Match-Tiebreak beugen. Foto: Rolf Schäfer

Jörg Schreiner ist ganz dicht dran am Ehrenpunkt der Hartenröder Herren 40, muss sich aber im Match-Tiebreak beugen. (Foto: Rolf Schäfer)

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Fotos
Jörg Schreiner ist ganz dicht dran am Ehrenpunkt der Hartenröder Herren 40, muss sich aber im Match-Tiebreak beugen. Foto: Rolf Schäfer

Jörg Schreiner ist ganz dicht dran am Ehrenpunkt der Hartenröder Herren 40, muss sich aber im Match-Tiebreak beugen. Foto: Rolf Schäfer

Domenico di Cara (links) punktet beim ersten Saisonsieg von Niederdieten/Eschenburgs Herren 30, Eberhard Müller (rechts) ist in der Herren-60-Gruppenliga in Einzel und Doppel siegreich, kann aber die Heimniederlage der MSG gegen Jahn Calden nicht verhindern. Fotos: Werner Karl

Domenico di Cara (links) punktet beim ersten Saisonsieg von Niederdieten/Eschenburgs Herren 30, Eberhard Müller (rechts) ist in der Herren-60-Gruppenliga in Einzel und Doppel siegreich, kann aber die Heimniederlage der MSG gegen Jahn Calden nicht verhindern. Fotos: Werner Karl

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