03 – Heidels EM-Talk: „Können jetzt auch England packen“

Heidels EM-Talk ist der Podcast zur Europameisterschaft 2021. Christian Heidel, Sportvorstand von Mainz 05 und Tobias Goldbrunner, Sportchef der VRM, sprechen über die 24 Teilnehmer-Länder und ihre Stars. (Grafik: VRM)

MAINZ - Die Erinnerungen sind sofort wieder da. An 1996. An das dramatische EM-Halbfinale. „Ich hatte damals das große Glück, dieses Spiel live in Wembley zu erleben“, erzählt Christian Heidel in der neusten Folge des VRM-Podcasts „Heidels EM-Talk“. Deutschland schaltete England im Elfmeterschießen aus, zog ins Finale ein und feierte schließlich den EM-Sieg. „So wird das auch diesmal wieder laufen: Elfmeterschießen und Deutschland gewinnt“, sagt der Sportvorstand des FSV Mainz 05 mit einem Augenzwinkern. Die Zitterpartie gegen Ungarn sei alles andere als berauschend gewesen, so der 58-Jährige. „Gegen England wird es aber ein ganzes anderes Spiel. Und vielleicht sind wir ja dadurch endlich im Turnier angekommen. Jetzt können wir auch England packen“, freut sich Heidel auf das EM-Achtelfinale in London am kommenden Dienstag.

Goretzka sollte in der Startelf stehen

In der aktuellen Folge des VRM-Podcasts gibt es jede Menge spannende Themen zwischen Heidel und VRM-Sportchef Tobias Goldbrunner. Der Fußball-Manager spricht über FSV-Stürmer Adam Szalai, der beim 2:2 der Ungarn gegen die DFB-Elf eine furiose Leistung bot. „Er ist der Turm in der Schlacht“, schwärmt Heidel. Heidel verrät, wie er beim Führungstreffer von Szalai reagierte, warum Leon Goretzka im Klassiker in der Startelf stehen sollte und wie er die bisherigen Leistungen der Favoriten bewertet.

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



