04 – Heidels EM-Talk: „Hast du sie noch alle?“

Heidels EM-Talk ist der Podcast zur Europameisterschaft 2021. Christian Heidel, Sportvorstand von Mainz 05 und Tobias Goldbrunner, Sportchef der VRM, sprechen über die 24 Teilnehmer-Länder und ihre Stars. (Grafik: VRM)

MAINZ - Für Christian Heidel wäre es ein „super spannendes Finale“. Der Sportvorstand des FSV Mainz 05 wäre nicht überrascht, wenn sich im EM-Endspiel am 11. Juli Dänemark und die Schweiz gegenüberstehen. Und das nicht nur, weil sein Sportdirektor Martin Schmidt ein Eidgenosse ist und Trainer Bo Svensson aus Dänemark stammt. Gerade die Dänen hatte Heidel schon zu Beginn des VRM-Podcasts „Heidels EM-Talk“ auf der Rechnung. „Da haben mich einige gefragt: Hast du sie noch alle?“ Doch die Auswahl von Nationaltrainer Kasper Hjulmand habe bewiesen, dass „sie von ihren Emotionen getragen wird“.

"Früher gab es nach so einem Turnier die große Rücktrittswelle."

Heidel spricht in der aktuellen Folge des Podcasts auch ausführlich über die Zukunft der deutschen Mannschaft. Was wird unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick anders? Kann sich die DFB-Elf bis zur WM in gerade mal eineinhalb Jahren in Katar steigern? Und auch das Thema Corona wird natürlich zwischen dem 58-Jährigen und VRM-Sportchef Tobias Goldbrunner diskutiert: War es falsch, jetzt schon so viele Zuschauer in die Stadien zu lassen? Werden EM-Partien zu Spreaderevents? Und was bedeutet das für die im August beginnende Bundesliga-Spielzeit?

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



