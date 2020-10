30 Jahre Wiedervereinigung: Henry Maske ist unendlich dankbar

Henry Maske löste im wiedervereinigten Deutschland einen Box-Boom aus. Bis zu 17,5 Millionen Menschen sahen seine Kämpfe. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Eine große Party wird Henry Maske zwar an diesem Samstag nicht veranstalten, wenn die deutsche Wiedervereinigung ihren 30. Geburtstag feiert. Aber er wird an diesem Tag einen Augenblick innehalten, wie er es seit dem 3. Oktober 1990 so oft getan hat. „Es gibt immer wieder Momente, in denen ich erinnert werde an diese Zeit, die große Folgen für mich hatte. Und dann bin ich den Menschen dankbar, die aktiv dafür gesorgt haben, diese Änderung friedlich und auf eine besondere Art herbeizuführen“, sagt Maske. Der Fall der Mauer öffnete ihm, dem Amateur-Boxer aus der DDR, die Möglichkeit, eine einzigartige Sport-Karriere einzuschlagen und zu einem Welt-Star zu werden. Im Herbst 1989 hätte er dies noch nicht für möglich gehalten.

Damals war er gerade als erster DDR-Sportler Box-Weltmeister geworden. Ein Jahr zuvor hatte er Gold bei den Olympischen Spielen gewonnen. Und nun verfolgte er aufmerksam die Entwicklung im Land insbesondere in Leipzig mit den Montagsdemonstrationen für mehr Freiheit. „Diese Zeit war mit permanenten Fragezeichen behaftet. Gerade für die Menschen, die inaktiv waren. Und das waren ja nun mal die meisten, ich gehörte auch dazu. Wie soll das gelöst werden? Und ich glaube, dass es niemanden gibt, der damals gesagt hätte: Es passiert so, wie es dann tatsächlich gekommen ist“, sagt Maske.

Doch dann kam der 9. November 1989. Maske saß in Potsdam vor rund 250 Interessierten auf dem Podium bei einem Gesprächsforum und sprach mit Trainer Manfred Wolke und einem Journalisten von seinem WM-Triumph. „Plötzlich gab es in der Küche hinter uns eine extreme Unruhe, und von dort schwappte dann die Nachricht zu uns, was gerade passiert war“, erinnert sich Maske an den Moment der Maueröffnung. „Jeder hatte eine Freude im Gesicht.“ Über Boxen wurde an diesem Abend in Potsdam hingegen nicht mehr gesprochen.

Es war ein riesiger Einschnitt für die Menschen in diesem Land – und damit auch für Maske. Der damals 26-Jährige wurde als erster DDR-Sportler überhaupt Profi. Dabei begleiteten ihn aber einige Fragen: Hat er als bisheriger Amateur überhaupt das Niveau dazu? Gelingt es ihm, auch über die viel längere Kampfzeit erfolgreich zu sein? Kann man damit überhaupt genug Geld verdienen? Schließlich wurde der Profi-Boxsport in Deutschland damals kaum beachtet. Doch dies änderte sich dank Maske, dank dessen Promoter Wilfried Sauerland mit seinen Kontakten und dank des damals noch jungen Fernsehsenders RTL, der mit viel Aufwand und Engagement den einsetzenden Box-Boom mit ermöglichte.

Maske konnte alle Fragen mit Ja beantworten. „Ich bin ein Gewinner der Wende“, sagt der „Gentleman-Boxer“, hat aber in seinem nahen Umfeld auch die Kehrseite der Wende kennengelernt. Noch bis 1996 blieb er bewusst im Osten Deutschlands und wohnte bis 1995, damals schon längst Profi-Weltmeister, noch in einem Plattenbau. Dort bekam er auch den Neid der Menschen zu spüren, die durch die Wende beispielsweise ihren Arbeitsplatz verloren hatten. „Natürlich war es eine echte Herausforderung vor allem für meine Familie, dass sie die Konfrontation ein bisschen zu leibhaftig miterlebten“, erklärt Maske. Dies ging bis hin zu Beleidigungen. „Ich verstehe aber auch den Frust dieser Menschen. Denn nicht jeder hatte die Energie, hatte die Chance, einen neuen Weg zu gehen, der auch eine Zukunft hat.“

Und so stellt Maske noch heute unterschiedliche Stimmungen fest: „Es wird es immer Menschen geben, die dankbar sind, für das, was damals passierte. Die Palette reicht aber auch bis zu ausgesprochen unzufriedenen Menschen.“ Für den 56-Jährigen steht seine persönliche Meinung zur Wende und der Wiedervereinigung aber außer Frage: „Ich bin unendlich glücklich darüber.“ Und das seit nunmehr 30 Jahren.